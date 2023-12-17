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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ОФИ
Арис - ОФИ: обзор матча 17 декабря 2023
Арис
17.12.2023, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 0
Завершен
ОФИ
39'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ОФИ
Желтая карточка
Б. Верстате
90'
+1
Замена
А. Самора
️️️️
Л. Морон
89'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Сулейманов
83'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
J. Menéndez
82'
Замена
К. Саверио
️️️️
J. Jules Mvondo
82'
79'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
74'
Замена
А. Риера
️️️️
Д. Тораль
65'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Х. Анхель Нейра
65'
Замена
М. Бакич
️️️️
С. Москера
Замена
Б. Верстате
️️️️
Р. Пардо
62'
49'
Желтая карточка
Д. Тораль
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
10
Альваро Самора
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
27
Луис Феллипе
ЦФ
4-3-3
1
28
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
14
Пардо
30
16
Дарида
80
Морон
37
93
Сулейманов
4-3-1-2
33
2
Вурос
64
Ларссон
24
Лампропулос
23
Абанда
4
Тораринссон
21
Тораль
8
Гальегос
33
Москера
12
Дико
10
Нейра
37
30
Джурасек
30
Джурасек
37
14
Пардо
4
Верстате
4
Верстате
14
Пардо
30
19
Саверио
19
Саверио
30
80
Морон
10
Самора
10
Самора
80
Морон
93
Сулейманов
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
93
Сулейманов
8
Гальегос
18
Глейзер
18
Глейзер
8
Гальегос
33
Москера
88
Бакич
88
Бакич
33
Москера
21
Тораль
23
Риера
23
Риера
21
Тораль
10
Нейра
27
Феллипе
27
Феллипе
10
Нейра
Остались в запасе
Арис
ОФИ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Арис - ОФИ
1
1
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
9
Количество передач
263
211
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Gamaris, Greece
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
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