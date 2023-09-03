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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Астерас
Арис - Астерас: обзор матча 03 сентября 2023
Арис
03.09.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Астерас
16'
А. Самора
61'
Л. Морон
80'
Фабиано (П)
28'
Х. Бартоло
85'
В. Манцис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Астерас
Замена
Д. Павичич
️️️️
В. Дарида
90'
+5
Желтая карточка
J. Cuesta
90'
+4
85'
ГОЛ! 3:2!
В. Манцис
84'
Замена
G. Christopoulos
️️️️
П. Атьенца
84'
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Регис
83'
Желтая карточка
Н. Кальцас
80'
Желтая карточка
Н. Пападопулос
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Фабиано
80'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
76'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Л. Рупп
76'
Замена
J. Menéndez
️️️️
А. Самора
76'
74'
Замена
Н. Кальцас
️️️️
Сито
ГОЛ! 2:1!
Л. Морон
Пас отдал
В. Дарида
61'
46'
Замена
В. Сурлис
️️️️
Х. Мунафо
28'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бартоло
Пас отдал
Х. Регис
ГОЛ! 1:0!
А. Самора
Пас отдал
Л. Морон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Сито
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Астерас
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
26
Феррари
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
8
Дукур
16
Дарида
10
Рупп
10
Самора
80
Морон
10
Моберг-Карлссон
3-2-1-3-1
1
Пападопулос
18
Атьенца
69
Алагбе
22
Гарсия
19
Кастаньо
24
Альварес
8
Мунафо
20
Регис
7
Бартоло
40
Сито
9
Мирителло
10
Рупп
30
Джурасек
30
Джурасек
10
Рупп
10
Моберг-Карлссон
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
10
Моберг-Карлссон
16
Дарида
24
Павичич
24
Павичич
16
Дарида
10
Самора
37
37
10
Самора
2
Кармона
2
Кармона
18
Атьенца
22
22
18
Атьенца
8
Мунафо
90
Сурлис
90
Сурлис
8
Мунафо
40
Сито
20
Кальцас
20
Кальцас
40
Сито
20
Регис
14
Манцис
14
Манцис
20
Регис
Остались в запасе
Арис
Астерас
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Арис - Астерас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
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