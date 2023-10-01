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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Кифисиас
Арис - Кифисиас: обзор матча 01 октября 2023
Арис
01.10.2023, воскресенье, 17:30
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кифисиас
23'
Л. Морон
75'
О. Ожегович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Кифисиас
Желтая карточка
А. Самора
90'
+4
86'
Желтая карточка
М. Гобельич
Желтая карточка
Фабиано
86'
85'
Замена
М. Гобельич
️️️️
О. Ожегович
Замена
А. Самора
️️️️
Б. Верстате
83'
Замена
М. Монтойя
️️️️
М. Одубайо
83'
76'
Желтая карточка
A. Anagnostopoulos
75'
ГОЛ! 1:1!
О. Ожегович
Пас отдал
Я. Масурас
Замена
Ш. Дукур
️️️️
J. Menéndez
69'
63'
Замена
Тьеви
️️️️
И. Илиев
62'
Желтая карточка
N. Vafeas
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Сулейманов
58'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Р. Пардо
57'
54'
Желтая карточка
А. Ботиа
31'
Желтая карточка
N. Andereggen
ГОЛ! 1:0!
Л. Морон
Пас отдал
М. Сулейманов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
Кифисиас
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
33
N. Andereggen
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
11
Michalis Panagidis
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
5
Nikolaos Peios
ЦП
23
Тьеви
ПВ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
4-3-3
1
26
Феррари
4
Фабиано
14
Брабец
28
Одубайо
16
Дарида
14
Пардо
4
Верстате
37
80
Морон
93
Сулейманов
3-2-1-1-4
4
Ботиа
15
Лумор
29
Цапан
21
Масурас
2
6
73
Илиев
7
Тетте
9
Ожегович
15
33
28
Одубайо
33
Монтойя
33
Монтойя
28
Одубайо
37
8
Дукур
8
Дукур
37
14
Пардо
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
14
Пардо
4
Верстате
10
Самора
10
Самора
4
Верстате
93
Сулейманов
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
93
Сулейманов
9
Ожегович
77
Гобельич
77
Гобельич
9
Ожегович
73
Илиев
23
Тьеви
23
Тьеви
73
Илиев
Остались в запасе
Арис
Кифисиас
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
5
Nikolaos Peios
ЦП
16
Матеус Крисиума
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
5
Nikolaos Peios
ЦП
16
Матеус Крисиума
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Арис - Кифисиас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
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1 : 2
18.10.2026
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