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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 27 сентября 2023
Олимпиакос
27.09.2023, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Арис
21'
Я. Брабец (АГ)
63'
А. Эль-Кааби
70'
А. Эль-Кааби
84'
С. Йоветич
47'
Р. Пардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Арис
Пенальти не реализован!
К. Фортунис
90'
86'
Замена
J. Jules Mvondo
️️️️
Б. Верстате
ГОЛ! 4:1!
С. Йоветич
84'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Эль-Кааби
79'
Замена
Ф. Ортега
️️️️
Куини
75'
72'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Сулейманов
72'
Замена
А. Самора
️️️️
J. Menéndez
ГОЛ! 3:1!
А. Эль-Кааби
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Эль-Кааби
63'
Желтая карточка
М. Камара
60'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
О. Сольбаккен
56'
Замена
П. Бьель
️️️️
Г. Масурас
56'
47'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пардо
46'
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Одубайо
Желтая карточка
Куини
44'
37'
Замена
Ф. Велес
️️️️
Я. Брабец
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Брабец
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Николас Фрейре
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
4-2-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
45
Рецос
23
Фрейре
17
Куини
2
Камара
32
Хецце
7
Масурас
7
Фортунис
9
Сольбаккен
9
Эль-Кааби
3-2-2-3
1
14
Брабец
22
Матаррита
4
Фабиано
33
Монтойя
28
Одубайо
4
Верстате
16
Дарида
93
Сулейманов
80
Морон
37
17
Куини
3
Ортега
3
Ортега
17
Куини
7
Масурас
16
Бьель
16
Бьель
7
Масурас
9
Сольбаккен
11
Поденсе
11
Поденсе
9
Сольбаккен
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
14
Брабец
4
Фран Велес
4
Фран Велес
14
Брабец
28
Одубайо
14
Пардо
14
Пардо
28
Одубайо
4
Верстате
30
30
4
Верстате
37
10
Самора
10
Самора
37
93
Сулейманов
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
93
Сулейманов
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Олимпиакос - Арис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
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