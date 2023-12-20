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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАС Ламия
Арис - ПАС Ламия: обзор матча 20 декабря 2023
Арис
20.12.2023, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
ПАС Ламия
48'
Л. Морон (П)
74'
Л. Морон
56'
M. Acuña
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАС Ламия
90'
+7
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
Н. Джурасек
️️️️
В. Дарида
90'
+3
Замена
Б. Верстате
️️️️
J. Jules Mvondo
90'
+3
90'
+1
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
С. Цилулис
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Сулейманов
90'
Желтая карточка
М. Монтойя
89'
85'
Замена
Сидклей
️️️️
В. Сливка
ГОЛ! 2:1!
Л. Морон
Пас отдал
В. Дарида
74'
73'
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Нуньес
73'
Замена
К. Станко
️️️️
M. Acuña
Замена
Л. Рупп
️️️️
J. Menéndez
67'
59'
Желтая карточка
M. Acuña
56'
ГОЛ! 1:1!
M. Acuña
Пас отдал
В. Сливка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Морон
48'
Замена
А. Самора
️️️️
Р. Пардо
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Симон
28'
Желтая карточка
Ф. Цандарис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
(К)
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
10
Карлитос
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
19
Кике Саверио
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
4-3-3
1
28
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
16
Дарида
30
14
Пардо
37
80
Морон
93
Сулейманов
4-3-2-1
55
Кошелев
14
Пападопулос
23
Корнезос
2
Симон
24
Амарал
10
Карлитос
14
Сливка
8
Цандарис
23
Цилулис
11
Нуньес
77
16
Дарида
30
Джурасек
30
Джурасек
16
Дарида
30
4
Верстате
4
Верстате
30
37
10
Рупп
10
Рупп
37
14
Пардо
10
Самора
10
Самора
14
Пардо
93
Сулейманов
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
93
Сулейманов
14
Сливка
17
Сидклей
17
Сидклей
14
Сливка
77
27
Станко
27
Станко
77
11
Нуньес
18
Тошич
18
Тошич
11
Нуньес
23
Цилулис
45
45
23
Цилулис
Остались в запасе
Арис
ПАС Ламия
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Кике Саверио
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Кике Саверио
ЛВ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча Арис - ПАС Ламия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Главный судья:
Aristeidis Vatsios, Greece
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
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