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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панетоликос
Арис - Панетоликос: обзор матча 24 сентября 2023
Арис
24.09.2023, воскресенье, 17:30
Греция. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Панетоликос
22'
Л. Морон
55'
Л. Морон
85'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Панетоликос
86'
Желтая карточка
М. Оиконому
ГОЛ! 3:0!
Л. Христодулопулос
85'
85'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
83'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Хуанпи
Замена
J. Jules Mvondo
️️️️
Б. Верстате
77'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
J. Menéndez
76'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Сулейманов
63'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Л. Морон
63'
60'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Ф. Бальдассарра
60'
Замена
S. Diaz
️️️️
Л. Шенгелия
ГОЛ! 2:0!
Л. Морон
55'
53'
Желтая карточка
Ф. Перес
ГОЛ! 1:0!
Л. Морон
Пас отдал
Б. Верстате
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Факундо Перес
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
8
S. Diaz
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
4-2-1-3
1
26
Феррари
4
Фабиано
14
Брабец
28
Одубайо
4
Верстате
16
Дарида
10
Самора
80
Морон
37
93
Сулейманов
3-4-2-1
1
Капино
2
6
Оиконому
24
Силва Торрехон
35
Мавриас
32
Бальдассарра
27
Шенгелия
99
Перес
10
Хуанпи
10
Дуарте
80
Карелис
37
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
37
80
Морон
14
Пардо
14
Пардо
80
Морон
4
Верстате
30
30
4
Верстате
93
Сулейманов
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
93
Сулейманов
27
Шенгелия
8
8
27
Шенгелия
32
Бальдассарра
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
32
Бальдассарра
10
Хуанпи
8
Бузукис
8
Бузукис
10
Хуанпи
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
Остались в запасе
Арис
Панетоликос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Арис - Панетоликос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
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