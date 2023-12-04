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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 04 декабря 2023
АЕК
04.12.2023, понедельник, 22:00
Греция. Суперлига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Арис
59'
Д. Вида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Арис
81'
Замена
А. Самора
️️️️
М. Сулейманов
81'
Замена
J. Menéndez
️️️️
В. Дарида
Замена
Р. Писарро
️️️️
П. Манталос
64'
Замена
Э. Понсе
️️️️
С. Цубер
64'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
64'
63'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Н. Джурасек
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
Пас отдал
П. Манталос
59'
Желтая карточка
Д. Вида
43'
24'
Желтая карточка
В. Дарида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
АЕК
26
Панайотис Гинис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Родолфо Писарро
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
19
Кике Саверио
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
4-4-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
19
Сидибе
7
Цубер
4
Шиманьски
20
Манталос
17
Элиассон
25
Пинеда
8
Гачинович
4-1-3-2
1
28
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
30
Джурасек
16
Дарида
11
30
93
Сулейманов
80
Морон
20
Манталос
7
Писарро
7
Писарро
20
Манталос
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
7
Цубер
9
Понсе
9
Понсе
7
Цубер
30
Джурасек
14
Пардо
14
Пардо
30
Джурасек
93
Сулейманов
10
Самора
10
Самора
93
Сулейманов
16
Дарида
37
37
16
Дарида
Остались в запасе
АЕК
Арис
26
Панайотис Гинис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Кике Саверио
ЛВ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
26
Панайотис Гинис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
90
Зини
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Кике Саверио
ЛВ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча АЕК - Арис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
ОПАП Арена
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