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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панатинаикос
Арис - Панатинаикос: обзор матча 26 ноября 2023
Арис
26.11.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Панатинаикос
43'
Л. Морон
72'
J. Menéndez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Панатинаикос
Замена
Р. Пардо
️️️️
В. Дарида
90'
+4
Замена
А. Самора
️️️️
Л. Морон
90'
+4
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Сулейманов
90'
+3
90'
+2
Замена
Р. Перес
️️️️
Т. Едвай
Желтая карточка
J. Menéndez
85'
77'
Желтая карточка
В. Арао
74'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Д. Мансини
74'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
ГОЛ! 2:0!
J. Menéndez
Пас отдал
В. Дарида
72'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
J. Jules Mvondo
69'
Желтая карточка
Я. Брабец
65'
61'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Б. Вербич
ГОЛ! 1:0!
Л. Морон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-4-2
1
28
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
11
30
16
Дарида
4
Верстате
80
Морон
93
Сулейманов
4-1-1-3-1
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Едвай
4
Шенкевельд
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
7
Мансини
11
Бернард
7
Вербич
7
Иоаннидис
30
30
Джурасек
30
Джурасек
30
16
Дарида
14
Пардо
14
Пардо
16
Дарида
80
Морон
10
Самора
10
Самора
80
Морон
93
Сулейманов
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
93
Сулейманов
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
4
Едвай
21
Перес
21
Перес
4
Едвай
7
Вербич
31
Джуричич
31
Джуричич
7
Вербич
7
Мансини
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Мансини
Остались в запасе
Арис
Панатинаикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зека
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зека
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Арис - Панатинаикос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Fernandes Correia, Portugal
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
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