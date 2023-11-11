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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Арис
Волос - Арис: обзор матча 11 ноября 2023
Волос
11.11.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Арис
60'
Л. Морон (П)
75'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Арис
90'
+2
Замена
А. Самора
️️️️
В. Дарида
87'
Желтая карточка
Д. Моберг-Карлссон
81'
Замена
J. Jules Mvondo
️️️️
Р. Пардо
81'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Сулейманов
75'
ГОЛ! 0:2!
В. Дарида
Пас отдал
М. Сулейманов
Замена
Т. Махерас
️️️️
A. Luna
72'
Замена
А. Энгин
️️️️
А. Труй
72'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Морон
Желтая карточка
А. Калогеропулос
59'
Замена
М. Комба
️️️️
Ф. Бертольо
48'
Замена
Н. Алхо
️️️️
К. Корнетт
46'
Желтая карточка
Т. Цоканис
45'
+1
40'
Желтая карточка
Ф. Феррари
Желтая карточка
Н. Главчич
18'
Желтая карточка
А. Труй
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
Волос
17
Николай Алхо
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
22
Георгиос Мигас
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
8
Максимилиано Комба
ЦФ
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Кике Саверио
ЛВ
10
Альваро Самора
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
2-5-2-1
12
3
Кицос
4
Калогеропулос
80
35
Главчич
22
Труй
18
Бертольо
6
Цоканис
92
Корнетт
7
Делетич
11
Гарсия
4-4-2
1
18
Фатторе
33
Монтойя
14
Брабец
26
Феррари
16
Дарида
4
Верстате
14
Пардо
11
93
Сулейманов
80
Морон
92
Корнетт
17
Алхо
17
Алхо
92
Корнетт
22
Труй
17
Энгин
17
Энгин
22
Труй
80
53
Махерас
53
Махерас
80
18
Бертольо
8
Комба
8
Комба
18
Бертольо
14
Пардо
30
30
14
Пардо
16
Дарида
10
Самора
10
Самора
16
Дарида
93
Сулейманов
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
93
Сулейманов
Остались в запасе
Волос
Арис
16
Christos Shelis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Кике Саверио
ЛВ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
16
Christos Shelis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Кике Саверио
ЛВ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Волос - Арис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Stavros Tsimenteridis, Greece
Стадион:
Panthessaliko, Volos
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