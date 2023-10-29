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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАС
Арис - ПАС: обзор матча 29 октября 2023
Арис
29.10.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
55'
М. Сулейманов
75'
А. Самора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАС
Замена
Н. Джурасек
️️️️
М. Сулейманов
88'
Замена
Р. Пардо
️️️️
В. Дарида
88'
83'
Замена
Я. Киакос
️️️️
К. Росеро
83'
Замена
А. Лиасос
️️️️
Д. Ринстра
Желтая карточка
Б. Верстате
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Самора
75'
Желтая карточка
Л. Морон
72'
71'
Замена
К. Балан
️️️️
Г. Памлидис
Замена
А. Самора
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
62'
61'
Вторая желтая
Ф. Хино
ГОЛ! 1:0!
М. Сулейманов
Пас отдал
Ф. Феррари
55'
Желтая карточка
М. Сулейманов
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Хино
Замена
М. Монтойя
️️️️
М. Одубайо
34'
Желтая карточка
Фабиано
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
(К)
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
4-3-3
1
26
Феррари
4
Фабиано
14
Брабец
28
Одубайо
16
Дарида
4
Верстате
11
80
Морон
10
Моберг-Карлссон
93
Сулейманов
4-1-2-2-1
55
Клейман
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
14
Цаусис
6
Карахалиос
23
Ринстра
13
Хино
14
Памлидис
8
Цимас
7
Росеро
28
Одубайо
33
Монтойя
33
Монтойя
28
Одубайо
93
Сулейманов
30
Джурасек
30
Джурасек
93
Сулейманов
16
Дарида
14
Пардо
14
Пардо
16
Дарида
10
Моберг-Карлссон
10
Самора
10
Самора
10
Моберг-Карлссон
7
Росеро
77
Киакос
77
Киакос
7
Росеро
23
Ринстра
8
Лиасос
8
Лиасос
23
Ринстра
14
Памлидис
91
Балан
91
Балан
14
Памлидис
Остались в запасе
Арис
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Арис - ПАС
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Главный судья:
Вангелис Манухос
(Арголида)
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
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