Тайрон Мирс - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Тайрон
|Фамилия
|Мирс
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокпорт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|198
|Вес
|90
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Тайрон
|Фамилия
|Мирс
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокпорт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|198
|Вес
|90
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|22.04.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|09.04.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.03.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.03.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Суонси (Суонси)
|12.02.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:4
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.12.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|07.12.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|03.12.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|28.11.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|23.11.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Лидс (Лидс)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|24.10.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:4
|Дерби Каунти (Дерби)
|20.10.2018
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.10.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Рединг (Рединг)
|49'
|03.10.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.09.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|59'
|22.09.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|18.09.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:2
|Бристоль Сити (Бристоль)