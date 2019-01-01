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    Тайрон Мирс - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Тайрон
    Фамилия Мирс
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Родной город Стокпорт
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 198
    Вес 90
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    22.04.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    09.04.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    06.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.03.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    16.03.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13.03.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Суонси (Суонси)
    12.02.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.02.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.12.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.12.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.12.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:4 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.12.2018 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    07.12.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.12.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    28.11.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    23.11.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    10.11.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:1 Лидс (Лидс)
    03.11.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.10.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    24.10.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:4 Дерби Каунти (Дерби)
    20.10.2018 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    06.10.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:1 Рединг (Рединг)
    49'
    03.10.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.09.2018 1' -90' Престон (Престон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    59'
    22.09.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    18.09.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:2 Бристоль Сити (Бристоль)
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