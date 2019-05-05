Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тайрон Мирс - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1983 (43), Стокпорт
#4 | Защитник
198 см | 90 кг
Ямайка | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Бромвич
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Дерби Каунти
3 : 1
05.05.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Рединг
0 : 0
22.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
3 : 2
09.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Миллуолл
2 : 0
06.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Вест Бромвич
3 : 2
29.03.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
0 : 1
16.03.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Вест Бромвич
3 : 0
13.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Вест Бромвич
2 : 2
12.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сток Сити
0 : 1
09.02.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 1
01.01.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Вест Бромвич
1 : 1
29.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вест Бромвич
2 : 0
26.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
0 : 4
22.12.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
14.12.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вест Бромвич
2 : 2
07.12.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.12.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Суонси
1 : 2
28.11.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
23.11.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вест Бромвич
4 : 1
10.11.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Халл Сити
1 : 0
03.11.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
1 : 1
27.10.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 4
24.10.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.10.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Бромвич
4 : 1
06.10.2018
Рединг
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
03.10.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Престон
2 : 3
29.09.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
59'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вест Бромвич
2 : 0
22.09.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вест Бромвич
4 : 2
18.09.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Главные новости
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
3
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
2
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+