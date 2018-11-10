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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Лидс
Вест Бромвич - Лидс: обзор матча 10 ноября 2018
Вест Бромвич
10.11.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 17 тур
4 : 1
Завершен
Лидс
51'
Х. Робсон-Кану
67'
М. Филлипс
82'
Х. Барнс
83'
Д. Гэйл
90+1'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Лидс
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
П. Эрнандес
ГОЛ! 4:0!
Д. Гэйл
83'
ГОЛ! 3:0!
Х. Барнс
Пас отдал
Т. Адарабиойо
82'
ГОЛ! 2:0!
М. Филлипс
67'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
64'
Желтая карточка
Д. Ливермор
55'
ГОЛ! 1:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
Д. Родригес
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
3
Гиббс
4
Адарабиойо
26
Хегази
15
Доусон
8
Ливермор
11
Барнс
7
Моррисон
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
16
Родригес
3-3-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
30
Дуглас
6
Купер
18
Янссон
15
Даллас
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
28
Форшоу
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лидс
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Вест Бромвич - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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