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Джефферсон Фарфан
Главные новости
Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости
07:40
Месси не сыграет в финале ЛЧ в восьмом сезоне подряд
07:31
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
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Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
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07:20
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1/8 финала Лиги Европы уже сегодня! Кто выиграет турнир?
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
12
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
2
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
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8 марта
23:53
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23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
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«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
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23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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22:44
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22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
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Джефферсон Фарфан - статьи
#8 | Нападающий
Имя
Джефферсон
Фамилия
Фарфан
Состав
Без клуба
Родной город
Лима
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
28 октября 1984 (38 лет)
Рост
178
Вес
84
Статистика
Новости
Статьи
Посты
26.06.2019 23:22
И что теперь, какие легионеры уедут из РПЛ?
Пока мы можем только предполагать.
17
08.12.2018 19:45
Пятиминутное чудо Фарфана принесло победу «Локо». Хотя сезон у игрока не клеится
Дела у перуанца идут неважно, но сегодня он был шикарен.
1
19.09.2018 00:01
К Семину есть вопросы. 0:3 – это много
«Локо», как так вышло?
55
21.06.2018 15:45
Кокаин, договорняк и Фарфан. Самая безбашенная сборная покидает ЧМ
Они лгут, но их все равно обожают.
3
01.05.2018 08:00
«Локомотиву» все время что-то мешает. Он может проиграть чемпионство
На команду давят со всех сторон.
43
23.11.2017 22:50
Он почти запорол карьеру, а сейчас в 33 года тащит «Локомотив»
Перуанец Джефферсон Фарфан недавно скандалил на Ближнем Востоке, а сейчас уничтожает «Зенит», выводит Перу на ЧМ-2018 и прославляет «Локо» в еврокубках.
10
30.10.2017 12:20
«Локомотив» сейчас очень крутой. Вот доказательства
Юрий Семин вернул клубу золотые годы, а чемпионату России – новый интерес.
11
29.10.2017 18:25
«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона
Команда Семина выиграла первый круг и претендует на чемпионство.
60
24.10.2017 00:00
«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»
Команда Семина вышла на первое место и круто отметила Хеллоуин.
42
22.07.2017 10:00
«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства
Скудные ресурсы не дают ЦСКА больших вариантов, что показал проигранный матч «Локомотиву» (1:3). Александр Плеханов побывал на московском дерби и увидел, как армейцы пытаются спасти амбиции.
16
03.05.2017 19:50
«Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается
Финал Кубка России закончился грандиозной дракой и перерос в лавину оскорблений через прессу, а сегодня разгорелся с новой силой. «Бомбардир» разбирается, как так получилось и что теперь будет.
29
04.04.2017 09:35
Зобнин, Натхо, Цаллагов и другие супергерои 21-го тура РФПЛ
«Спартак» чуть не потерял очки в игре с «Оренбургом». «Зенит» обыграл удобный для себя «Рубин», ЦСКА выиграл 400-й матч в чемпионатах России, а Фарфан забил первый мяч в РФПЛ. Герои, цифры, факты и голы – в обзоре тура от «Бомбардира».
13
01.04.2017 20:00
«Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби. «Уфа» впервые проиграла при Семаке. Дайджест событий дня
Хуан Мата перенес операцию и надолго выбыл из строя. Венгер намекнул на то, что останется в «Арсенале». «Бавария» отгрузила шесть мячей в ворота «Аугсбурга». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
5
25.02.2017 09:55
Пять главных новичков чемпионата России
«Бомбардир» собирает в одном месте людей, которые теперь будут делать русский футбол лучше.
6
29.01.2017 22:00
«Вест Хэм» отпустил Пайета в «Марсель». Фарфан официально стал игроком «Локомотива». Дайджест событий дня
Проппер подумает над предложением «Зенита». Кркич поменял Англию на Германию. Селюк нашел новую команду для Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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