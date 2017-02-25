Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пять главных новичков чемпионата России


    3
    Голосов: 3
    25.02.2017 09:55
    «Бомбардир» собирает в одном месте людей, которые теперь будут делать русский футбол лучше.

    Луис Адриано

    «Милан» → «Спартак» (свободный агент)

    Луис Адриано шел по терминалу «Шереметьево», профессионально игнорируя толпу журналистов. Каждый из них напряженно глядел на него через экран смартфона, истерично улыбался и кидал вопросы разной степени банальности. Вроде «Вы поможете «Спартаку» стать чемпионом?». Когда Адриано проворно загрузился на заднее сиденье черной иномарки, ему в окна еще долго лупили вспышки фотографов. В США так встречают актеров, а в Англии − рок-музыкантов. Луис Адриано сходу обозначил, что теперь именно он − главная звезда РФПЛ. То же самое сделал и «Спартак», сразу поставив бразильцу вторую после Промеса зарплату в команде − 3,5 млн евро.

    При этом полезно помнить, что Луис Адриано: а) за полтора года в Серии А забил четыре гола; б) по-настоящему блистал только в «Шахтере», еще недавно − самом плечистом флагмане чемпионата, где половина команд была его франшизами; в) в апреле отменит тридцатилетие.

    Джефферсон Фарфан

    «Локомотив» → «Аль-Джазира» (свободный агент)

    Фарфан выложил в инстаграм постер фильма «Железнодорожник» (который в русском переводе зачем-то называется «Возмездие») с подписью: «Хорошее кино. Мне понравилось». Так мы узнали, что самый известный перуанец современности переходит в «Локомотив». До Москвы Фарфан доехал к 32 годам и после лайтовой командировки в Эмиратах, где за два сезона сыграл всего пару десятков игр. При этом он пообещал, что с ним фанаты «Локо» забудут об уходе Самедова. Если сам Фарфан не забудет, как феерил в «Шальке» с ПСВ, и послушает советы своего друга Кевина Кураньи по адаптации в России, то все действительно будет хорошо.

    Боян Йокич

    «Вильярреал» → «Уфа» (свободный агент)

    Неизвестно, как именно ведут дела гендиректор Шамиль Газизов и его коллеги, но по кадровой части в «Уфе» точно умеют работать интересно и громко. В клуб, который моложе и бюджетнее «Краснодара», уже приезжали Фримпонг − так себе футболист, зато абсолютно топовый медийный персонаж, Виктор Гончаренко − наиболее перспективный русскоговорящий тренер моложе Слуцкого, и Сергей Семак − тот, кто в этом почетном списке стоит сразу за белорусом. Теперь к списку добавится Боян Йокич, у которого очень приятный европейский бэкграунд: «Сошо», «Кьево», «Вильярреал», «Ноттингем Форест», сборная Словении. Чемпионат России теснее взаимодействует с футбольной цивилизацией не только в местах, где водятся большие деньги, но и в обычных середняках − и это очень приятные новости.

    Александру Бурчану

    «Стяуа» → «Арсенал» (свободный агент)

    Люди, которые видели Бурчану на сборах «Арсенала» в Турции, убеждают: он в полнейшем порядке. Румын выносит соперников в единоборствах, раздает умные пасы и отлично готов физически. Еще говорят, что на первый сбор туляков он приехал к самому старту, но тренироваться начал через пару дней. Потому что профессионал его уровня должен работать только с подписанным контрактом. Пока его агент Ана Мария Продан − бывшая телеведущая и звезда светской хроники − дотошно обсуждала с клубом каждый пункт контракта, Бурчану спокойно ждал в холле отеля. Зато когда договор все-таки оформили, он быстро втянулся в работу и сейчас подходит к рестарту сезона как лидер обновленного «Арсенала», где, кстати, за эту зиму стало заметно больше иностранцев.

    Бранислав Иванович

    «Челси» → «Зенит» (свободный агент)

    Бранислав Иванович − это топ-уровень. Даже в 32 года он по-прежнему тот парень, который только что провел десятилетие в лучшем чемпионате планеты и был там одним из боссов.

    Бранислав Иванович − это героическая брутальность. Знаменитая история: однажды игрок «Ливерпуля» шипами бутс пробил сербу ногу. По рассказам Джона Терри, в перерыве Иванович, кивая на огромную рану, сказал взволнованному врачу: «Док, заклей это, я остаюсь на поле». Жозе Моуринью после предлагал выставлять окровавленные бутсы Ивановича в витрине, чтобы молодые пацаны из академии ходили мимо них каждый день и видели, как надо отдаваться любимому делу, за которое тебе платят миллионы.

    Бранислав Иванович − это ностальгия. По чемпионату России середины нулевых. Где топ-клубы месили грязь во Владивостоке и регулярно проигрывали там, обалдевшие после долгого перелета. Где жил и цвет проект ФК «Москва», в котором Роман Адамов становился лучшим бомбардиром не на птицефабрике Таганрога, а в Премьер-лиге. Где Валерий Газзаев еще не пошел в депутаты, Вагнер и Жо не разъехались по миру, а Титов с Тихоновым каждые выходные играли в футбол на экранах наших телевизоров.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, «Локомотив», «Уфа», «Арсенал», «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      Make25 25 февраля 2017, 18:51

      все главные трансферы по свободному агенту перешли. что сказать о силе лиги в этом случае

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 25 февраля 2017, 13:55

      Самое главное что все перешли бесплатно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      KoS12 25 февраля 2017, 13:41

      Джефферсон Фарфан
      «Локомотив» → «Аль-Джазира» (свободный агент)
      опечатки в каждой статье... уже надоели...
      он перешёл из «Аль-Джазира»→ «Локомотив»... поправьте!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 25 февраля 2017, 12:55

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 25 февраля 2017, 10:41

      Эти игроки даже в Китае не нужны, вот и едет к нам, пусть и задаром, всякий пенсионный сброд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 февраля 2017, 09:59

      это притинденты на главный трансфер или главную халяву

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11