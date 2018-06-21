Кокаин, договорняк и Фарфан. Самая безбашенная сборная покидает ЧМ

Они лгут, но их все равно обожают.

Нелегальная замена и первое удаление в истории

Сборная Перу играла еще на первом чемпионате мира в 1930 году и вошла в историю, но по неприятному поводу. Матч с Румынией открывал группу С (здесь же был Уругвай), и румынам сильно доставалось от грубивших перуанцев. Чилийский судья не выдержал и выгнал с поля капитана Пласидо Галиндо. Карточек тогда еще не придумали, но в раздевалку неугодных игроков уже отправляли – и перуанец стал первым удаленным футболистом в истории ЧМ.

А еще в сборной Перу ухитрились провернуть замену (это не разрешалось), но никто из официальных лиц не заметил, как одного футболиста на поле сменил другой. Все равно не помогло – 1:3 от Румынии, которая еще и забила самый быстрый гол чемпионата (уже на первой минуте). Уругваю перуанцы проиграли 0:1, единственный мяч провел однорукий Эктор Кастро, лишившийся в 13 лет кисти правой руки. Дальше, конечно, вышел Уругвай – будущий чемпион.

Обидели Аргентину, но получили от Пеле

Единственный раз, когда Аргентина не прошла отбор сама – к ЧМ-1970. Произошло это по вине Перу, выступавшего под руководством легендарного Диди. А уже в день открытия ЧМ-1970 случилось самое разрушительное землетрясение в истории Перу – 100 тысяч погибших. Два следующих дня перуанцы безуспешно пытались дозвониться до родных и близких, а затем вышли на матч с Болгарией с траурными повязками на руках. Они отыгрались с 0:2 (победив 3:2), потом разгромили марокканцев (3:0) и оформили путевку в четвертьфинал, но проиграли сражение немцам за первое место в группе (1:3).

В четвертьфинале выпала Бразилия. Пеле опасался, что Диди слишком хорошо знает бразильцев, так что команда Перу будет отлично подготовлена. В итоге получился прекрасный матч с шестью голами на двоих, но дальше вышла Бразилия (4:2). Диди после матча отверг все сомнения: «Стоило ли уходить в оборону? Совсем нет, ведь наша стихия – это атака. Она и есть лучшая оборона». Перуанцы в итоге снова проиграли будущему чемпиону – Бразилии. В утешение молодой Теофильо Кубильяса (будущую суперзвезду сборной) признали лучшим молодым игроком турнира, а еще перуанцам достался приз Fair Play за ноль полученных карточек. Контраст с грубостью 40-летней давности на лицо.

Возможный договорняк и разгромленное посольство

В 1974 году перуанцы на ЧМ не играли, а в 1978-м квалифицировались на турнир в Аргентине. Кстати, это тот самый чемпионат, после которого Пеле считают плохим прогнозистом. Не очень здорово предсказывал исходы и тренер сборной Голландии Эрнст Хаппель. К нему в группу угодили Перу, Иран и Шотландия: «Из нашей компании выйдем мы и шотландцы – никаких сомнений. С Ираном и Перу будут тренировочные матчи, а с шотландцами сразимся за первое место».

Перуанцы и без того испытывали серьезное давление, поскольку никому в стране не нравился главный тренер Маркус Кальдерон (против него однажды собралась аж 20-тысячная демонстрация). Особенно убил всех тот факт, что Кальдерон отправился в Европу просматривать соперников – шотландцев, а попал на матч каких-то любительских команд. Это шокировало и Федерацию футбола, потратившую на эту пустую поездку едва ли не последние гроши. Кальдерон же был невозмутим – он тщательно подготовил команду к турниру, и перуанцы грохнули Шотландию 3:1 (в тот день одного игрока соперников поймали на допинге), спокойно свели безголевую ничью с голландцами, поиздевались над Ираном (4:1) и выиграли группу.

Во втором финальном квартете все сложилось менее радостно: сначала 0:3 от Бразилии и 0:1 от Польши. Из-за странного календаря в последнем матче сборная Аргентины точно знала, с каким счетом (4:0 или 5:2 и выше) ей нужно обыграть Перу, чтобы выйти в финал. В итоге – 6:0 (и опять поражение от будущего чемпиона!), а после матча – множество теорий и догадок о подкупе перуанских игроков. Суммы назывались самые разные, но никто ничего до сих пор не доказал. Бразильские фанаты, в свою очередь, вообще без разборов разгромили посольство Перу в Рио-де-Жанейро.

Решайте уж сами, на что это было похоже.

Пятерка от поляков

ЧМ-1982 – последний на данный момент, где выступали перуанцы. И там эту команду совсем не ждали – в квалификационной группе с ней был Уругвай, считавшийся явным фаворитом. В ключевой игре перуанцы выиграли 2:1 в Монтевидео и попали в объятия 30 тысяч человек, встречавших команду дома. Впрочем, для выхода на ЧМ нужно было еще не проиграть Уругваю в домашнем матче, и хотя на уругвайцев ставили и после поражения в Монтевидео, у себя на родине команда Перу не позволила гостям создать ни одного момента. 0:0, и на испанский ЧМ отправились перуанцы.

А на турнире все было наоборот. Тим – бразильский тренер Перу – даже надеялся на выход в финал против Бразилии, на деле же и выход из группы оказался не под силу. Перуанцы сыграли 0:0 с Камеруном, бодро отыграли с итальянцами 1:1 (после чего пресса в Италии буквально разнесла команду), но на решающий матч с поляками вышли слишком самоуверенными. «Они выглядели уставшими, а Бонек вообще со своим рывком на 40 метров минут пять приходил в себя», – рассказывал Тим об игре Польши против Камеруна. Зато в игре с Перу поляки уставать и не думали, а задали такой темп, что настоящим чудом был счет 0:0 после первого тайма. После перерыва все стало на свои места – пять голов в течение всего 20 минут, в итоге – 1:5 для Перу и бесславный вылет.

Тут будущему чемпиону перуанцы не проиграли, но находились в одной группе с ним (Италия), то есть, на всех своих четырех чемпионатах Перу играл с будущим триумфатором. Что ж, быть чемпионами в России, видимо, французам (вряд ли уж датчанам и австралийцам).

За ЧМ-2018 спасибо боливийцам

Вернее, боливийскому раздолбайству. В матче квалификации к ЧМ-2018 Боливия обыграла Перу 2:0, но получила техническое поражение за выход на поле футболиста, который был натурализован не по правилам. Любопытно, что если бы этого не случилось, стыковые матчи с Новой Зеландией играли бы чилийцы – они тоже получили три очка за игру с Боливией, но изначально сыграли 0:0, тогда как перуанцы проиграли. Будь счета прежними, у Чили было бы на одно очко больше, а «чи-чи-чи-ле-ле-ле» снова прогремело бы в России, как и год назад.

А еще спасибо тренеру Гареке

Очень вовремя его назначили. Рикардо Гарека – аргентинец, который лишь в последний момент не попал в чемпионскую команду Аргентины-1986, но притом играл и в «Боке», и в «Ривере», так что с давлением знаком очень хорошо. По окончании игровой карьеры следил за тренировками Эктора Купера, полгода учился в Ла Масии, а потом выиграл с «Велесом» три чемпионата Аргентины.

В 2015-м Гареку позвали в сборную Перу. За три года тренер сделал много полезных вещей, но две стоят особняком: омолодил состав и раскрепостил футболистов. Как результат – полуфинал Кубка Америки и выход на ЧМ-2018. «Не завоюй мы эту путевку, психологический удар был бы жестоким. Теперь болельщики с надеждой смотрят в будущее. Все еще удивятся, когда увидят, сколько перуанцев приедет в Россию», – заверил Гарека после триумфальной игры с Новой Зеландии.

Приятное землетрясение

В первой стыковой игре с новозеландцами голов забито не было, а в ответной на 28-й минуте счет открыл Фарфан, после чего в Лиме (столице Перу) была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования. Итоговый счет – 2:0, и в Перу все сошли с ума от счастья. Президент Перу Педро Пабло Кучински и председатель правительства страны Мерседес Араос исполнили танец для футболистов, а пресса вышла с первой полосой полностью на русском языке. «Страна выражает нам свою благодарность. Люди очень трогательно проявляют свои чувства. Мы видим признательность всех слоев общества», –прокомментировал народные гуляния Гарека. 36 лет ожиданий того стоили.

«Змея», весельчак и кокаинщик

Состав перуанской сборной не слишком хорошо знаком обычному болельщику – знаем Фарфана, помним по «Рубину» Самбрано, зовем Писарро (но тому уже под 40), а о других вспомнить тяжело, к тому же европейские легионеры далеко не в полном составе имеют игровую практику, и это головная боль для Гареки.

Но в будущем вам еще обязательно расскажут о них. Например, о голкипере Педро Галлесе, который меняет прически чуть ли не чаще чем Погба, а еще может сделать судью ассистентом гола в свои ворота.

Когда в своей штрафной площади форварду соперника противостоит центрдеф Кристиан Рамос, перуанские фанаты стискивают зубы – за Рамосом закрепилась слава защитника, часто привозящего пенальти. Его партнер по центру обороны Луис Адвинкула как-то раз подписал контракт с симферопольской «Таврией», но через месяц неожиданно рванул из Крыма в аренду, а в прессе его сравнивали с Гарринчей, но не из-за умений, а из-за того, что у него одна нога короче другой (это и называлось причиной отказа украинцев от этого игрока). А еще Адвинкула весело отметил чемпионство с командой «Спортинг Кристалл», он вообще очень любит развлекаться:

Часто ли вы видели, чтобы талантливый левый полузащитник легко бы переквалифицировался в крутого опорника? Таким является бывший партнер Кака по «Орландо» Йошимар Йотун, а переход в опорную зону – задумка Гареки. Неподалеку от Йотуна на поле располагается атакующий полузащитник Кристиан Куэва, которого купили в «Сан-Паулу» на замену Гансо. В сборной «Аладдин» Куэва однажды полностью запорол перуанцам матч против Чили – кинул мяч в Вальдивию и был удален, а Перу хоть и повел 2:1, но потом пропустил трижды за восемь минут и уступил 3:4. Психанул парень, бывает.

Любители PES-2017, возможно, знают прикол про перуанца Энди Поло, который был представлен в игре не совсем со своей физиономией.

Вингер Эдисон Флорес вообще заслуживает отдельной статьи и массивного респекта. Он начал карьеру в перуанском «Университарио», после чего в 18-летнем возрасте попытался пробиться в основной состав испанского «Вильярреала». Не получилось, только отыграл два года в дубле, затем вернулся в «Университарио». Вторая попытка завоевать Европу – отъезд в позапрошлом году в датский «Ольборг». Как только Флорес перешел в новый клуб, он тут же самостоятельно перечислил почти полмиллиона долларов из своего кармана в бюджет «Университарио»: «Это больше чем команда, это мой дом». Сейчас за этим потрясающим парнем вовсю следят «Севилья» и «Валенсия».

34-летний Паоло Герреро – лучший бомбардир сборной Перу нынешнего созыва – чуть было не поплатился за отвратительный поступок. После игры с Аргентиной в его допинг-пробе нашли следы кокаина, ФИФА немедленно дисквалифицировала футболиста на целый год. Конец мечте, чемпионат мира пройдет мимо? Хорошо, что срок скостили на полгода. Так что Герреро, в активе которого, кстати, значатся 10 голов за «Баварию», приехал в Россию.

Фарфан

Отдельной строкой о футболисте, без которого «Локомотиву» было бы безумно сложно бороться за чемпионство, Перу мог бы и не попасть на ЧМ. Какое-то время Фарфан совершенно не ладил с Гарекой, потому и не призывался в сборную. Перед одним из матчей под предлогом повидаться с другом Герреро Фарфан прибыл в расположение сборной, где упросил тренера поговорить. Молодцы оба – они все же договорились, и на пользу это пошло абсолютно всем. Фарфан набрал сумасшедшую форму, забил решающий гол в сборной и на эмоциональном подъеме заодно наколотил кучу голов за «Локо».

Все помнят его невероятную скорость в матчах за «Шальке», гол «Байеру», когда он преодолел 80 метров за 10 секунд. Кроме того, Фарфан – невероятно сентиментальный парень и очень любит свою маму. Свою человечность перуанец проявил и в Москве, когда вместе с Ари бросился спасать пострадавшего незнакомца в ДТП. Но при этом Фарфан – совсем не нытик, так что обижать его – опасно. Впрочем, и игроки «Урала» в памятном финале Кубка об этом знают.

А еще Фарфан – дополнительная и очень приятная причина для просмотра матчей сборной Перу. И его команда в России запомнится, но дальше группового этапа не пройдет. Поражение от французов лишило перуанцев всех шансов на выход в плей-офф.

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