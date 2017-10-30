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    «Локомотив» сейчас очень крутой. Вот доказательства


    3.9
    Голосов: 8
    30.10.2017 12:20
    Юрий Семин вернул клубу золотые годы, а чемпионату России – новый интерес.

    Обыграл всех конкурентов

    В первом круге «Локомотив» обыграл «Зенит», ЦСКА, «Урал», «Спартак», «Краснодар» и «Арсенал» – это последовательно команды со второго по седьмое место в турнирной таблице. Особенно впечатляет выездная статистика: с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» Юрий Семин разобрался именно на их стадионах. Лунев и Акинфеев получили в свои ворота по три мяча, а Селихов – все четыре.

    Реанимировал карьеру Фарфана

    Покупка немолодого нападающего, который уже уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, выглядела как минимум спорной. Но сейчас уже не возникает сомнений: с Фарфаном «Локо» попал в десятку.

    Вчерашний матч с «Зенитом» еще раз доказал, что не все в футболе решают деньги. Фарфан, который обошелся железнодорожникам в ноль рублей, забил два гола и оформил голевой пас на Миранчука. А вот дорогостоящий состав хозяев так и не смог распечатать Гилерме.

    Создал атакующую связку из братьев

    Братья Миранчуки – одно из главных открытий нынешнего сезона. Если еще год назад фамилия «Миранчук» звучала разве что в новостях о жадных агентах, то сегодня мы произносим ее в восторженных тонах – и исключительно по футбольному поводу.

    Кстати, суммарная клаусула за Алексея и Антона составляет всего 15 миллионов евро (8 за первого и 7 – за второго), так что «Локо» нужно срочно давать братьям улучшенные контракты и увеличивать отступные.

    Вернул интригу в чемпионат

    С самого первого тура только и разговоров о грядущем чемпионстве «Зенита», но поступательное движение «Локомотива» вперед нарушило уверенность Роберто Манчини в завтрашнем дне.

    Сегодняшняя команда Семина действительно напоминает его чемпионские коллективы начала нулевых: она цинична, безжалостна в контратаках и сверкает россыпью молодых талантов. Сычев, Измайлов и Билялетдинов тогда ≈ Миранчуки, Лысов и Баринов сейчас. Юрий Палыч вспомнил прошлое и закатил напоследок крутую вечеринку.

    Подарил голы Мануэля Фернандеша

    Украшение игры «Локомотива» – прекрасные страйки Мануэля Фернандеша, которые он выдает чуть ли не постоянной основе. Гол в ворота Селихова – это вообще за гранью дозволенного.

    Кстати, помимо всего прочего «Локомотив» классно ведет соцсети. Например, после вчерашней капитуляции Питера твиттер «Локо» выкатил забавный прогноз погоды.

    А перед игрой с «Краснодаром» железнодорожники потроллили споткнувшихся конкурентов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 8
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 24 ноября 2017, 20:36

      Только Локо только победа

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 31 октября 2017, 08:30

      че то в европе кисло играете

      0
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 31 октября 2017, 01:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Господи, радость то какая , наказали бабло , хотя ни Дриуси ни Паредес в матче не участвовали, поэтому сравниваем Миранчуков Алексея и Антона за 15 миллионов, a сколько за Ригони , 10 ? но всё равно , счастье то какое, у Зенита первый раз за то ли 13 толи 15 лет выиграли, не по себе немного, смотря на вас, ну ладно , поздравляем ! Удачи вам , дерзайте ! Новых успехов ! Достижений ! ... ... Начал даже переживать за вас, вам так мало нужно ??? Да забыл спросить , а как вы до 57-й минуты играли, не забыли , герои ? Наверное круто !

      -4
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      Рейтинг: +7802

      mihail200606 30 октября 2017, 21:34

      молодцы, че сказать.. даже несмотря на , как пишут, не очень хорошие отношения Шпалыча и президента клуба... искренне порадуюсь , если победят в чемпе..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 30 октября 2017, 17:59

      Пока Локомотив выглядит прилично, в отличии от ЦСКА, Зенита и Спартака.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1896

      multiscan 30 октября 2017, 14:04

      За зимнюю паузу разбегутся лидеры, как это было и раньше, и вот нам всем и чемпионство. Надо постараться сохранить состав, укрепить оборону(да и нападение тоже неплохо бы). Неплохо бы поработать над устойчивостью игры на нескольких фронтах, а то в чемпионате всё неплохо, а из еврокубков - быстрый вылет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12195

      BRO_football 30 октября 2017, 14:01

      Всего то нужно было выгнать эту старую каргу Смородскую, посадить на её место нормальных людей и результат налицо!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Ivan7107 30 октября 2017, 13:21

      Что то есть, но чемпион врядли, с командами из подвала таблицы особенно на выезде не всегда уверенно играют, да и 2 игрока которые мне не нравятся из за своего нулевого креатива это денисов и тарасов , мяч держать не умеют и медленные.

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 30 октября 2017, 13:15

      Слишком рано радуются ребята)) у большей части команд небольшая разница по мячам, 2-3 матча может все перевернуть))

      1
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 30 октября 2017, 13:14

      А вообще классно будет, если мы выиграем чемпионат, а мясо Кубок, считай махнулись титулами! и будет реванш за поражение в суперкубке! эх мечты, мечты!

      2
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