Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роб Фрэнд - статистика

Завершил карьеру
23 января 1981 (45), Роузтаун
#9 | Нападающий
195 см | 94 кг
Канада
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
26
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
1 : 1
08.05.2010
Байер
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
6 : 1
01.05.2010
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
1 : 1
24.04.2010
Бавария
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
2 : 1
03.04.2010
Боруссия М
1' - 72'
40'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 0
28.03.2010
Гамбург
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 1
19.03.2010
Боруссия М
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
0 : 4
13.03.2010
Вольфсбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
3 : 0
06.03.2010
Боруссия М
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
3 : 0
06.03.2010
Боруссия М
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
1 : 1
27.02.2010
Фрайбург
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
2 : 2
19.02.2010
Боруссия М
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
2 : 1
12.02.2010
Нюрнберг
73' - 90'
74'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
1 : 0
07.02.2010
Боруссия М
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
4 : 3
30.01.2010
Вердер
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3 : 2
19.12.2009
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
5 : 3
12.12.2009
Ганновер-96
1' - 85'
22'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
2 : 1
04.12.2009
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
1 : 0
28.11.2009
Шальке-04
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 2
21.11.2009
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
07.11.2009
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
2 : 3
31.10.2009
Боруссия М
73' - 90'
82'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 0
24.10.2009
Кельн
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2 : 1
18.10.2009
Боруссия М
79' - 90'
90'
87'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 1
03.10.2009
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 0
27.09.2009
Боруссия М
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
2 : 4
19.09.2009
Хоффенхайм
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Нюрнберг
1 : 0
12.09.2009
Боруссия М
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
2 : 0
28.08.2009
Майнц
Был в запасе
Главные новости
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
5
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
9
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+