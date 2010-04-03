Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 03 апреля 2010
Штутгарт
03.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
66'
Ч. Марика
83'
З. Кузманович
33'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
Замена
Р. Колаутти
️️️️
М. Брэдли
Замена
Р. Осорио
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 2:1!
З. Кузманович
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Аранго
Замена
С. Челоцци
️️️️
Р. Хильберт
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Р. Фрэнд
Желтая карточка
Т. Левелс
ГОЛ! 1:1!
Ч. Марика
Желтая карточка
Х. Булахруз
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
Р. Фрэнд
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Боруссия М
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
3
Молинаро
15
Дельпьер
35
Таски
23
Булахруз
10
Гебхарт
28
Треш
8
Кузманович
19
Хильберт
19
Марика
88
Погребняк
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
4
Данте
3
Дамс
14
Маркс
4
Брэдли
18
Аранго
18
Ройс
9
Фрэнд
10
Матмур
8
Кузманович
3
Осорио
3
Осорио
8
Кузманович
19
Хильберт
22
Челоцци
22
Челоцци
19
Хильберт
10
Гебхарт
20
Шибер
20
Шибер
10
Гебхарт
18
Аранго
7
Херрманн
7
Херрманн
18
Аранго
4
Брэдли
9
Колаутти
9
Колаутти
4
Брэдли
9
Фрэнд
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Фрэнд
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Боруссия М
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+