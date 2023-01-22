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Дани Алвес
Главные новости
Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
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Все новости
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
10
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
2
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
1
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
2
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
Фото
«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
1
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
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22:22
Фото
Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
3
22:07
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Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов
21:57
В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
2
21:51
«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
21:43
«Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
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Дани Алвес - статьи
#10 | Защитник
Имя
Дани
Фамилия
Алвес
Состав
Без клуба
Родной город
Жуазейру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
6 мая 1983 (39 лет)
Рост
173
Вес
64
Стоимость:
€ 1,00
млн
Статистика
Новости
Статьи
Посты
22.01.2023 15:29
Жена Алвеса – супермодель. Она не сразу согласилась выйти за него замуж, а сейчас публично защищает его в медиа
Говорит, что он невиновен.
22.01.2023 13:39
Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию
Он все отрицает, жена верит ему.
21.07.2021 18:37
17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
Алвес, Понсе, Гайч и другие.
28.02.2020 18:05
Какой же крутой Дани Алвес! В 36 лет играет под форвардом и уходит с тренировок последним
Как мотивировать себя, если ты уже самый титулованный мужик в истории?
03.07.2019 12:39
Хм, а Бразилия без Неймара – идеальная команда
В этой сборной прекрасно все.
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01.07.2019 14:20
«Ювентус» подписывает игроков бесплатно, но дорого. Рабьо – очередной пример
Мама футболиста получит 10 миллионов за трансфер.
7
03.07.2018 15:05
Как надо радоваться победе сборной. Показывает Дани Алвес
Учитесь у настоящего бразильца.
7
10.08.2017 20:15
12 главных звезд чемпионата Франции
Покупки «ПСЖ», лидеры «Марселя» и Марио Балотелли. Эти парни докажут крутость Лиги 1.
7
25.06.2017 22:30
Германия и Чили – в полуфинале КК. Роналду раскритиковал газон на «Крестовском». Дайджест событий дня
«Манчестер Сити» подпишет Дани Алвеса и Хави Мартинеса. Криштиану не понравился газон на «Крестовском». Определились все полуфиналисты Кубка конфедераций. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
21.06.2017 23:00
Мексика победила Новую Зеландию. Манолас близок к переезду в Питер. Дайджест событий дня
Доннарумма уйдет из «Милана» бесплатно. «Зенит» договаривается о трансфере Маноласа. Мексика обыграла новозеландцев и обошла Россию. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
3
03.06.2017 20:30
Черчесова не уволят в случае провала на Кубке конфедераций. «Зенит» ищет усиление в Италии. Дайджест событий дня
«Зенит» интересуется рядом игроков из Серии A. Мертезакер завершит карьеру в 32 года. Мутко заявил, что Черчесов будет работать на ЧМ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
12
17.05.2017 20:00
Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дня
Смолов хочет выиграть ЛЧ с «Миланом». «Уотфорд», куда может уйти Слуцкий, уволил тренера. Каррера ответил Романцеву на реплику о русском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
4
09.05.2017 23:35
«Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ
Чуда не произошло – «Ювентус» прошел «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов. Его бессменный капитан, в 150-й раз сыгравший в матче еврокубка, снова получит шанс выиграть турнир, который ему еще не покорялся.
17
05.05.2017 14:05
10 самых татуированных футболистов мира
Мауро Икарди полностью зататуировал торс и создал самый обсуждаемый перформанс недели. Рассказываем о нем и других футболистах, которые очень любят татутировки.
22
05.03.2017 18:30
Хоана Санс – модель и подруга Даниэля Алвеса
Дани Алвес не просто отличный защитник, но и мужчина с отличным вкусом. Доказательство тому – его прекрасная спутница Хоана Санс. Показываем ее фотографии.
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