Как надо радоваться победе сборной. Показывает Дани Алвес

Учитесь у настоящего бразильца.

Еще в мае с защитником сборной Бразилии Дани Алвесом случилась беда. «ПСЖ» легко выиграл «Ле-Эрбье» в финале Кубка Франции, но бразилец сломался. Алвес повредил связки колена и не успел восстановиться к чемпионату мира. На его позиции теперь бегают Данило и Фагнер, а Дани смотрит футбол с пивом и на диване. Естественно, что матчей бразильской сборной не пропускает. Заодно Алвес красиво радуется ее победам.

text Публикация от text (@danialves) 2 Июл 2018 в 9:14 PDT

Кстати, в Москве Дани Алвес тоже побывал.

text Публикация от text (@danialves) 27 Июн 2018 в 1:50 PDT

И от травмы сильно не расстроился.

text Публикация от text (@danialves) 5 Июн 2018 в 11:04 PDT

С таким болельщиком сборная Бразилии может дойти и до финала.