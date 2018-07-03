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    Как надо радоваться победе сборной. Показывает Дани Алвес


    3.7
    Голосов: 3
    03.07.2018 15:05
    Учитесь у настоящего бразильца.

    Еще в мае с защитником сборной Бразилии Дани Алвесом случилась беда. «ПСЖ» легко выиграл «Ле-Эрбье» в финале Кубка Франции, но бразилец сломался. Алвес повредил связки колена и не успел восстановиться к чемпионату мира. На его позиции теперь бегают Данило и Фагнер, а Дани смотрит футбол с пивом и на диване. Естественно, что матчей бразильской сборной не пропускает. Заодно Алвес красиво радуется ее победам.

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    Публикация от text (@danialves)

    Кстати, в Москве Дани Алвес тоже побывал.

    text

    Публикация от text (@danialves)

    И от травмы сильно не расстроился.

    text

    Публикация от text (@danialves)

    С таким болельщиком сборная Бразилии может дойти и до финала.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3464

      acor94 4 июля 2018, 21:35

      а где он фирменные стаканчики которые выдают только на стадионе насосал?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Serg54-45 4 июля 2018, 05:43

      Видео точно не после операции, мне кресты делали, после операции еще пол года в ортезе ходишь и градусы сгибания ноги выставляешь, через месяц градусов на 10-15 сгибается нога, а тут он прям болтает ей как хочет.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 июля 2018, 15:53

      жаль, такую "машину" потеряли для чемпионата мира

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Rustam85 3 июля 2018, 15:29

      еще один клоун, звука даже нет от коментаторов или шума стадиона

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 15:27

      Радуюсь так,каждому падению Неймара,подписал он...

      1
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