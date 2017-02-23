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    Лига чемпионов: Варди забил в Севилье и оставил хорошие шансы «Лестеру»


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    Голосов: 0
    23.02.2017 00:50
    В 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» принимала на своем поле «Лестер», и все развивалось для нее гладко – вплоть до гола Джейми Варди. Теперь у команды Раньери появились неплохие шансы на проход в 1/4. Показываем, как это было.

    В первом тайме «Севилья» играла ощутимо лучше, и уже на 14-й минуте получила право на пенальти. Каспер Шмейхель вытащил удар Хоакина Корреа, однако хозяева продолжили давить и вскоре забили логичный гол – отличился Пабло Сарабия. Во второй половине встречи Корреа исправил свою ошибку и удвоил преимущество севильцев. Показалось, что в этой паре – учитывая, как безнадежно выглядел «Лестер» – уже все ясно, но все карты Сампаоли спутал гол Джейми Варди на 73-й минуте. Теперь «лисам» достаточно победить «Севилью» со счетом 1:0 на своем поле – задача трудная, но все-таки выполнимая.

    В параллельном матче «Ювентус» уверенно обыграл на выезде «Порту» – 0:2. В этой паре не осталось интриги уже после первого матча. Стоит отметить, что португальцы начиная с 27-й минуты играли вдесятером – красную карточку заработал Алекс Теллес. Голы в составе гостей забили Марко Пьяца и Дани Алвес.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2017, 13:04

      Варди забил, но по игре Севилья просто возила англичан, я думаю они и ответке выиграют!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 23 февраля 2017, 10:56

      Варди не Смолов и своего шанса не упустил. Молодчага! Еще и вытащит Лестер дальше! Так бывало...

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 23 февраля 2017, 03:46

      Варди проснулся!!!

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