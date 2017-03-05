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    Хоана Санс – модель и подруга Даниэля Алвеса


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    Голосов: 12
    05.03.2017 18:30
    Дани Алвес не просто отличный защитник, но и мужчина с отличным вкусом. Доказательство тому – его прекрасная спутница Хоана Санс. Показываем ее фотографии.

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне

    Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 2 Голосов: 12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +20

      BiTcH 7 марта 2017, 12:54

      Красивая

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      Ответить
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      Рейтинг: +14

      anzhi3 6 марта 2017, 09:50

      Последняя фото - Джоли Анджелина...только помоложе))))!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 марта 2017, 08:08

      Хороша девченка!!!! Придраться не к чему...может только худовата чуток, а так все классно)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 6 марта 2017, 06:23

      красавица

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 марта 2017, 21:11

      хорошенькая!!!!

      3
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > СашкаГуров 6 марта 2017, 15:36

      Отличная штучка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 5 марта 2017, 20:38

      Читаю комментарии... Господи ребята, завидуйте молча. Типо она костлявая. Заведите себе корову)) хоть кого-то заведите. Не стоит завидовать. Как по мне секси

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 марта 2017, 19:29

      Ну подруга-это еще не жена,и еще неизвестно как долго это продлится! Вое Роналду сколько их уже сменил?

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 5 марта 2017, 18:55

      мешок с костями , щас это не айс

      -3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 марта 2017, 18:04

      А в чем прикол дома в купальнике фоткаться?

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Karpathian 5 марта 2017, 23:23

      Это самый шик! Хочешь внимания от девушек? Сфоткайся в семейках, и выложи в соц.сети, отбоя от баб не будет!

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 марта 2017, 17:56

      Красивая и веселая

      4
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