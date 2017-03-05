Хоана Санс – модель и подруга Даниэля Алвеса

Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне
Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира
Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне
Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира
Последняя фото - Джоли Анджелина...только помоложе))))!
Хороша девченка!!!! Придраться не к чему...может только худовата чуток, а так все классно)))
красавица
хорошенькая!!!!
Отличная штучка
Читаю комментарии... Господи ребята, завидуйте молча. Типо она костлявая. Заведите себе корову)) хоть кого-то заведите. Не стоит завидовать. Как по мне секси
Ну подруга-это еще не жена,и еще неизвестно как долго это продлится! Вое Роналду сколько их уже сменил?
А в чем прикол дома в купальнике фоткаться?
Это самый шик! Хочешь внимания от девушек? Сфоткайся в семейках, и выложи в соц.сети, отбоя от баб не будет!
Красивая и веселая