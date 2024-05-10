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Kevin Vinetot
Статистика
Kevin Vinetot - статистика
Завершил карьеру
#5 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюйдтироль
13
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Зюйдтироль
0 : 1
10.05.2024
Палермо
Был в запасе
74'
Италия. Серия В, 37 тур
Пиза
2 : 2
05.05.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Зюйдтироль
4 : 3
01.05.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Модена
1 : 0
27.04.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
0 : 0
20.04.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
3 : 0
16.03.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Специя
2 : 1
09.03.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Зюйдтироль
0 : 1
27.01.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Брешиа
1 : 1
20.01.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Зюйдтироль
1 : 0
13.01.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Лекко
2 : 1
26.12.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Зюйдтироль
2 : 3
23.12.2023
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Венеция
2 : 2
16.12.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Бари
2 : 1
09.12.2023
Зюйдтироль
20' - 90'
37'
62'
Италия. Серия В, 13 тур
Зюйдтироль
1 : 2
11.11.2023
Пиза
1' - 26'
Италия. Серия В, 12 тур
Парма
2 : 0
05.11.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Зюйдтироль
3 : 1
28.10.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
0 : 1
21.10.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 9 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.10.2023
Катанцаро
87' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
01.10.2023
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
0 : 0
26.09.2023
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Тернана
1 : 1
23.09.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 2
16.09.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
3 : 1
02.09.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Феральписало
0 : 2
26.08.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Зюйдтироль
3 : 3
20.08.2023
Специя
Был в запасе
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