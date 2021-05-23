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Давиде Сантон
Статистика
Давиде Сантон - статистика
Завершил карьеру
2 января 1991 (35)
#18 | Защитник
187 см | 77 кг
Италия
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
10
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2 : 2
23.05.2021
Рома
1' - 46'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 0
15.05.2021
Лацио
46' - 90'
47'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3 : 1
12.05.2021
Рома
1' - 90'
28'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5 : 0
09.05.2021
Кротоне
59' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2021
Рома
1' - 69'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3 : 2
25.04.2021
Рома
1' - 59'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
22.04.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3 : 1
18.04.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1 : 0
11.04.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2 : 2
03.04.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0 : 2
21.03.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
14.03.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1 : 0
07.03.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3 : 0
14.02.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2 : 0
06.02.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 1
31.01.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4 : 3
23.01.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 0
03.01.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3 : 2
23.12.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4 : 1
20.12.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 3
26.10.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5 : 2
18.10.2020
Беневенто
1' - 73'
65'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0 : 1
03.10.2020
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2 : 2
27.09.2020
Ювентус
1' - 68'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3 : 0
19.09.2020
Рома
72' - 90'
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