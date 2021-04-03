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    Давиде Сантон - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Давиде
    Фамилия Сантон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1991 (32 года)
    Рост 187
    Вес 77
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 10 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -46' Специя (Ла Специя) 2:2 Рома (Рим)
    15.05.2021 46' -90' Рома (Рим) 2:0 Лацио (Рим)
    47'
    12.05.2021 1' -90' Интер (Милан) 3:1 Рома (Рим)
    28'
    09.05.2021 59' -90' Рома (Рим) 5:0 Кротоне (Кротоне)
    02.05.2021 1' -69' Сампдория (Генуя) 2:0 Рома (Рим)
    25.04.2021 1' -59' Кальяри (Кальяри) 3:2 Рома (Рим)
    22.04.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    18.04.2021 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Рома (Рим)
    11.04.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    03.04.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рома (Рим)
    21.03.2021 Был в запасе Рома (Рим) 0:2 Наполи (Неаполь)
    14.03.2021 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Рома (Рим)
    07.03.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Дженоа (Генуя)
    14.02.2021 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Удинезе (Удине)
    06.02.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Рома (Рим)
    31.01.2021 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Верона (Верона)
    23.01.2021 Был в запасе Рома (Рим) 4:3 Специя (Ла Специя)
    03.01.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    23.12.2020 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Кальяри (Кальяри)
    20.12.2020 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 4:1 Рома (Рим)
    26.10.2020 Был в запасе Милан (Милан) 3:3 Рома (Рим)
    18.10.2020 1' -73' Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    65'
    03.10.2020 1' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    27.09.2020 1' -68' Рома (Рим) 2:2 Ювентус (Турин)
    19.09.2020 72' -90' Верона (Верона) 3:0 Рома (Рим)
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