|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -46'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Рома (Рим)
|15.05.2021
|46' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Лацио (Рим)
|47'
|12.05.2021
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Рома (Рим)
|28'
|09.05.2021
|59' -90'
|Рома (Рим)
|5:0
|Кротоне (Кротоне)
|02.05.2021
|1' -69'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Рома (Рим)
|25.04.2021
|1' -59'
|Кальяри (Кальяри)
|3:2
|Рома (Рим)
|22.04.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:1
|Рома (Рим)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рома (Рим)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Рома (Рим)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Рома (Рим)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Верона (Верона)
|23.01.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:3
|Специя (Ла Специя)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Кальяри (Кальяри)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:1
|Рома (Рим)
|26.10.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:3
|Рома (Рим)
|18.10.2020
|1' -73'
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|65'
|03.10.2020
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Рома (Рим)
|27.09.2020
|1' -68'
|Рома (Рим)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|19.09.2020
|72' -90'
|Верона (Верона)
|3:0
|Рома (Рим)