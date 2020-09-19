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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: онлайн-трансляция 19 сентября 2020
Верона
19.09.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Тех. поражение
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Рома
89'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Диавара
79'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
И. Илич
️️️️
С. Ди Кармине
77'
72'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Р. Карсдорп
Замена
К. Рюгг
️️️️
К. Гюнтер
67'
Замена
А. Барак
️️️️
А. Тамез
66'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Л. Тупта
46'
Желтая карточка
С. Ди Кармине
45'
+1
Замена
М. Ловато
️️️️
А. Эмпереур
19'
Желтая карточка
А. Данци
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Сильвестри
32
Димарко
33
Эмпереур
22
Гюнтер
45
Четин
19
Фараони
61
Тамез
27
Данци
44
Велозу
29
Тупта
11
Ди Кармине
4-1-3-2
83
Миранте
2
Карсдорп
3
Ибаньес
23
Манчини
37
Спинаццола
24
Диавара
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
9
Педро
7
Пеллегрини
11
Ди Кармине
20
Илич
20
Илич
11
Ди Кармине
33
Эмпереур
5
Ловато
5
Ловато
33
Эмпереур
29
Тупта
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
29
Тупта
22
Гюнтер
27
Рюгг
27
Рюгг
22
Гюнтер
61
Тамез
72
Барак
72
Барак
61
Тамез
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
2
Карсдорп
18
Сантон
18
Сантон
2
Карсдорп
24
Диавара
12
Вильяр
12
Вильяр
24
Диавара
Остались в запасе
Верона
Рома
1
Ивор Пандур
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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