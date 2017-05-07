Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марвин Эмнес - статистика

Завершил карьеру
27 мая 1988 (38)
#11 | Нападающий
180 см | 72 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
34
4
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Брентфорд
1 : 3
07.05.2017
Блэкберн
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Блэкберн
1 : 0
29.04.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
22.04.2017
Блэкберн
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Блэкберн
1 : 1
17.04.2017
Бристоль Сити
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
14.04.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Блэкберн
0 : 2
08.04.2017
Барнсли
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
3 : 1
04.04.2017
Блэкберн
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Брайтон
1 : 0
01.04.2017
Блэкберн
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Блэкберн
2 : 2
18.03.2017
Престон
1' - 80'
56'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
2 : 2
14.03.2017
Блэкберн
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
1 : 1
07.03.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Блэкберн
1 : 0
04.03.2017
Уиган Атлетик
1' - 61'
58'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкберн
1 : 0
28.02.2017
Дерби Каунти
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
1 : 1
24.02.2017
Блэкберн
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
14.02.2017
Блэкберн
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
11.02.2017
Блэкберн
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 0
04.02.2017
Куинз Парк Рейнджерс
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
14.01.2017
Блэкберн
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкберн
1 : 0
02.01.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
31.12.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Барнсли
2 : 0
26.12.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Блэкберн
2 : 3
17.12.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
2 : 3
13.12.2016
Брайтон
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
3 : 2
10.12.2016
Блэкберн
53' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
1 : 1
03.12.2016
Хаддерсфилд Таун
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ньюкасл
0 : 1
26.11.2016
Блэкберн
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 1
05.11.2016
Блэкберн
1' - 31'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
1 : 1
29.10.2016
Вулверхэмптон
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 0
22.10.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
18.10.2016
Ноттингем Форест
1' - 89'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
0 : 0
15.10.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
01.10.2016
Блэкберн
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
0 : 1
27.09.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
1 : 2
24.09.2016
Блэкберн
1' - 90'
70'
73'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
4 : 2
17.09.2016
Ротерхэм
1' - 90'
29'
46, 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 1
13.09.2016
Блэкберн
61' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.09.2016
Блэкберн
77' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
1
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+