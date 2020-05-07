Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флориан Фромловиц - статистика

Завершил карьеру
2 июля 1986 (40), Кайзерслаутерн
#25 | Вратарь
187 см | 82 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
20
-31
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2 : 1
07.05.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
0 : 1
30.04.2011
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 3
21.04.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
0 : 0
16.04.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
2 : 0
09.04.2011
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия Д
4 : 1
02.04.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
2 : 0
19.03.2011
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
4 : 0
11.03.2011
Ганновер-96
52' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
3 : 1
05.03.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0 : 1
26.02.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
3 : 0
19.02.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
1 : 1
13.02.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 0
05.02.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
2 : 0
28.01.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
0 : 1
22.01.2011
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 3
16.01.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
3 : 1
18.12.2010
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2 : 1
10.12.2010
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
1 : 2
04.12.2010
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
3 : 0
27.11.2010
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
3 : 2
20.11.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
0 : 1
13.11.2010
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
0 : 4
07.11.2010
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
4 : 0
31.10.2010
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
2 : 1
23.10.2010
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
3 : 0
16.10.2010
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
0 : 1
01.10.2010
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
26.09.2010
Ганновер-96
1' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
4 : 1
21.09.2010
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2 : 0
18.09.2010
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2 : 2
11.09.2010
Байер
1' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1 : 2
28.08.2010
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.08.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Главные новости
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
2
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
3
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+