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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
Ганновер-96 - Кайзерслаутерн: обзор матча 19 февраля 2011
Ганновер-96
19.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
17'
Я. Шлаудрафф
45'
М. Абделлауе
57'
Я. Шлаудрафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
П. Де Вит
️️️️
Я. Моравек
Замена
С. Шахед
️️️️
М. Абделлауе
Замена
А. Немец
️️️️
Т. Пецос
Замена
К. Вальх
️️️️
И. Иличевич
Замена
А. Лала
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
Ф. Дик
ГОЛ! 3:0!
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 2:0!
М. Абделлауе
Пас отдал
Д. Я Конан
Желтая карточка
С. Пинту
ГОЛ! 1:0!
Я. Шлаудрафф
Пас отдал
Д. Я Конан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
4-2-1-3
20
Цилер
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
11
Конан
3-2-4-1
21
Зиппель
14
Глоушек
20
Родней
25
Амедик
23
Дик
18
Йессен
8
Тифферт
6
Пецос
16
Иличевич
30
Моравек
29
Лакич
25
Абделлауе
23
Шахед
23
Шахед
25
Абделлауе
18
Пинту
68
Лала
68
Лала
18
Пинту
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
30
Моравек
21
Де Вит
21
Де Вит
30
Моравек
16
Иличевич
33
Вальх
33
Вальх
16
Иличевич
6
Пецос
37
Немец
37
Немец
6
Пецос
Остались в запасе
Ганновер-96
Кайзерслаутерн
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Иржи Билек
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Иржи Билек
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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Ганновер-96
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