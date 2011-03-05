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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Бавария
Ганновер-96 - Бавария: обзор матча 05 марта 2011
Ганновер-96
05.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Бавария
20'
М. Абделлауе
54'
К. Рауш
68'
С. Пинту
58'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бавария
Замена
М. Эггиманн
️️️️
Л. Штиндль
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
С. Шахед
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
Л. Штиндль
Красная карточка
Брено
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ! 3:1!
С. Пинту
ГОЛ! 2:1!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:0!
К. Рауш
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Замена
А. Оттль
️️️️
Х. Бадштубер
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
М. Абделлауе
Пас отдал
К. Рауш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛВ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Карлитуш
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-2-3-1
20
Цилер
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
13
Шлаудрафф
13
Штиндль
25
Абделлауе
4-2-2-2
1
Крафт
21
Лам
28
Бадштубер
33
Брено
32
Праньич
8
Кроос
44
Тимощук
10
Роббен
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
13
Штиндль
5
Эггиманн
5
Эггиманн
13
Штиндль
34
Рауш
23
Шахед
23
Шахед
34
Рауш
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
44
Тимощук
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
44
Тимощук
28
Бадштубер
16
Оттль
16
Оттль
28
Бадштубер
8
Кроос
11
Клозе
11
Клозе
8
Кроос
Остались в запасе
Ганновер-96
Бавария
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Карлитуш
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Ганновер-96 - Бавария
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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