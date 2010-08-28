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Расписание матчей
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Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 28 августа 2010
Шальке-04
28.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
82'
Д. Джонс
31'
К. Рауш
49'
М. Абделлауе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Д. Джонс
Замена
Л. Штиндль
️️️️
К. Рауш
ГОЛ! 1:2!
Д. Джонс
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
К. Джакпа
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Э. Йендришек
️️️️
А. Баумйоханн
Желтая карточка
Х. Сарпей
Замена
С. Шахед
️️️️
М. Штоппелькамп
Желтая карточка
К. Хагги
Замена
Ю. Хао
️️️️
А. Учида
ГОЛ! 0:2!
М. Абделлауе
Желтая карточка
Э. Погатец
ГОЛ! 0:1!
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
16
Эду
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Юньмин Хао
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
13
Ларс Штиндль
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
4-3-3
1
Нойер
2
Сарпей
21
Метцельдер
32
Матип
2
Учида
5
Баумйоханн
13
Джонс
11
Ракитич
7
Рауль
16
Эду
8
Фарфан
4-4-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
5
Хагги
19
Шульц
2
Погатец
10
Штоппелькамп
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
25
Абделлауе
11
Конан
13
Джонс
14
Пападопулос
14
Пападопулос
13
Джонс
5
Баумйоханн
26
Йендришек
26
Йендришек
5
Баумйоханн
2
Учида
8
Хао
8
Хао
2
Учида
34
Рауш
13
Штиндль
13
Штиндль
34
Рауш
25
Абделлауе
15
Джакпа
15
Джакпа
25
Абделлауе
10
Штоппелькамп
23
Шахед
23
Шахед
10
Штоппелькамп
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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