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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 19 марта 2011
Ганновер-96
19.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
38'
Д. Я Конан
53'
М. Абделлауе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Р. Бабел
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Карлитуш
️️️️
К. Рауш
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Д. Я Конан
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Б. Вукчевич
Замена
П. Млапа
️️️️
С. Салихович
ГОЛ! 2:0!
М. Абделлауе
Пас отдал
Л. Штиндль
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ! 1:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
М. Шмидебах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Карлитуш
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-3-1-2
25
Фромловиц
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
11
Конан
25
Абделлауе
3-2-2-3
22
Штарке
32
Бек
5
Комппер
25
Ворса
5
Алаба
28
Брафхайд
23
Салихович
13
Руди
8
Бабел
11
Ибишевич
7
Вукчевич
25
Абделлауе
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
25
Абделлауе
34
Рауш
10
Карлитуш
10
Карлитуш
34
Рауш
11
Конан
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
11
Конан
7
Вукчевич
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
7
Вукчевич
8
Бабел
9
Фирмино
9
Фирмино
8
Бабел
23
Салихович
26
Млапа
26
Млапа
23
Салихович
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Марко Пеццаули
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марк Зиманн
(Эссен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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