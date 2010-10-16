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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 16 октября 2010
Бавария
16.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
21'
М. Гомес
76'
М. Гомес
90'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
Желтая карточка
А. Тимощук
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Желтая карточка
Д. Я Конан
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
М. Штоппелькамп
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Э. Брафхайд
Замена
М. Ханке
️️️️
М. Форсселл
Травма
Д. Праньич
Замена
К. Джакпа
️️️️
С. Пинту
Травма
С. Пинту
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
32
Даниэль Праньич
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
34
Николас Юльич
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
0
Феликс Бурмайстер
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
28
Брафхайд
28
Бадштубер
44
Тимощук
21
Лам
8
Кроос
32
Праньич
16
Оттль
34
Алтынтоп
13
Мюллер
27
Гомес
4-3-1-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
6
Авевор
19
Шульц
34
Рауш
10
Штоппелькамп
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
18
Форсселл
11
Конан
28
Брафхайд
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
28
Брафхайд
18
Пинту
15
Джакпа
15
Джакпа
18
Пинту
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
18
Форсселл
9
Ханке
9
Ханке
18
Форсселл
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
15
Бьорн Копплин
ПЗ
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
0
Феликс Бурмайстер
ЦЗ
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
15
Бьорн Копплин
ПЗ
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Остались в запасе
0
Феликс Бурмайстер
ЦЗ
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
69000 из 71437 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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