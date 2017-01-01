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    Феликс Бурмайстер

    Имя Феликс
    Фамилия Бурмайстер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 1990 (33 года)
    Рост 186
    Вес 77
    Стоимость:
    € 225
    тыс
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