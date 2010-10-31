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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 31 октября 2010
Хоффенхайм
31.10.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Ганновер-96
45'
Г. Сигурдссон
51'
Г. Сигурдссон (П)
53'
Д. Ба
73'
П. Млапа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
Замена
П. Тагое
️️️️
Д. Ба
Замена
Д. Бисли
️️️️
К. Рауш
ГОЛ! 4:0!
П. Млапа
Пас отдал
С. Руди
Замена
М. Гульде
️️️️
Л. Густаво
Травма
Л. Густаво
Замена
С. Шахед
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
К. Айхнер
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 3:0!
Д. Ба
Пас отдал
Г. Сигурдссон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Сигурдссон
Замена
Л. Штиндль
️️️️
С. Пинту
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Травма
К. Рауш
Желтая карточка
С. Пинту
18'
Вторая желтая
М. Шмидебах
Желтая карточка
М. Шмидебах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
26
Пениель Млапа
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
3-1-4-2
22
Штарке
5
Комппер
25
Ворса
32
Бек
14
Густаво
7
Обаси Огбуке
13
Руди
0
Вайс
10
Сигурдссон
26
Млапа
19
Ба
4-4-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
5
Хагги
19
Шульц
15
Джакпа
10
Штоппелькамп
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
25
Абделлауе
11
Конан
7
Обаси Огбуке
4
Айхнер
4
Айхнер
7
Обаси Огбуке
14
Густаво
5
Гульде
5
Гульде
14
Густаво
19
Ба
28
Тагое
28
Тагое
19
Ба
18
Пинту
13
Штиндль
13
Штиндль
18
Пинту
25
Абделлауе
23
Шахед
23
Шахед
25
Абделлауе
34
Рауш
7
Бисли
7
Бисли
34
Рауш
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Посещаемость:
28450
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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