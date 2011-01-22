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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Шальке-04
Ганновер-96 - Шальке-04: обзор матча 22 января 2011
Ганновер-96
22.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
33'
Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Шальке-04
Желтая карточка
Л. Штиндль
Замена
Эду
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
М. Нойер
Замена
К. Пападопулос
️️️️
И. Ракитич
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
С. Пинту
Замена
К. Пандер
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Л. Шмитц
ГОЛ! 0:1!
Рауль
Пас отдал
Л. Шмитц
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Я. Шлаудрафф
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
8
Юньмин Хао
ЦП
16
Эду
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-3-3
20
Цилер
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
24
Шмидебах
18
Пинту
11
Конан
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
3-3-1-3
1
Нойер
5
Хеведес
21
Метцельдер
26
Шмитц
11
Ракитич
18
Мориц
24
Клюге
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
7
Рауль
13
Шлаудрафф
13
Штиндль
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
18
Пинту
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
18
Пинту
11
Ракитич
14
Пападопулос
14
Пападопулос
11
Ракитич
7
Дракслер
24
Пандер
24
Пандер
7
Дракслер
21
Хунтелаар
16
Эду
16
Эду
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Ганновер-96
Шальке-04
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Ганновер-96 - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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