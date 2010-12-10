Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 10 декабря 2010
Ганновер-96
10.12.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
35'
Д. Я Конан
76'
Д. Я Конан
74'
Г. Нидермайер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
Желтая карточка
М. Харник
Замена
А. Лала
️️️️
С. Пинту
Замена
М. Ханке
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
З. Кузманович
️️️️
Ф. Дежен
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
Пас отдал
К. Шульц
Желтая карточка
С. Пинту
ГОЛ! 1:1!
Г. Нидермайер
Пас отдал
Т. Гебхарт
Желтая карточка
Ф. Дежен
Замена
Ж. Одель
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
Д. Я Конан
Желтая карточка
М. Дельпьер
Замена
П. Погребняк
️️️️
Элсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Я Конан
Замена
С. Шахед
️️️️
С. Черундоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
18
Сержиу Пинту
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Тимо Гебхарт
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
7
Элсон
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
4-3-1-2
25
Фромловиц
19
Шульц
2
Погатец
5
Эггиманн
6
Черундоло
34
Рауш
24
Шмидебах
18
Пинту
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
4-4-2
26
Ульрайх
4
Дежен
15
Дельпьер
5
Нидермайер
15
Бока
22
Харник
28
Треш
4
Гентнер
10
Гебхарт
18
Какау
7
Элсон
6
Черундоло
23
Шахед
23
Шахед
6
Черундоло
18
Пинту
68
Лала
68
Лала
18
Пинту
13
Шлаудрафф
9
Ханке
9
Ханке
13
Шлаудрафф
4
Дежен
8
Кузманович
8
Кузманович
4
Дежен
7
Элсон
88
Погребняк
88
Погребняк
7
Элсон
4
Гентнер
2
Одель
2
Одель
4
Гентнер
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Штутгарт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+