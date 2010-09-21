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Ганновер-96 - Вердер
Ганновер-96 - Вердер: обзор матча 21 сентября 2010
Ганновер-96
21.09.2010, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
12'
К. Фритц (АГ)
54'
Д. Я Конан
80'
К. Шульц
90+2'
М. Абделлауе
36'
Т. Фрингс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вердер
Замена
К. Авевор
️️️️
С. Пинту
+3
+2
Желтая карточка
М. Марин
ГОЛ! 4:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
С. Пинту
+2
Замена
С. Шахед
️️️️
М. Штоппелькамп
ГОЛ! 3:1!
К. Шульц
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
Л. Штиндль
️️️️
К. Рауш
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
У. Алмейда
️️️️
Весли
Желтая карточка
М. Сильвестр
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Фрингс
Желтая карточка
М. Шмидебах
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Фритц
Пас отдал
Э. Погатец
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
18
Сержиу Пинту
ЛП
19
Кристиан Шульц
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЛВ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-4-2
25
Фромловиц
34
Рауш
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
18
Пинту
19
Шульц
24
Шмидебах
10
Штоппелькамп
11
Конан
25
Абделлауе
4-2-3-1
1
Визе
8
Фритц
4
Предль
8
Пасанен
16
Сильвестр
44
Баргфреде
0
Фрингс
22
Марин
11
Весли
14
Хант
2
Вагнер
34
Рауш
13
Штиндль
13
Штиндль
34
Рауш
18
Пинту
6
Авевор
6
Авевор
18
Пинту
10
Штоппелькамп
23
Шахед
23
Шахед
10
Штоппелькамп
11
Весли
9
Алмейда
9
Алмейда
11
Весли
44
Баргфреде
7
Арнаутович
7
Арнаутович
44
Баргфреде
Остались в запасе
Ганновер-96
Вердер
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Ганновер-96 - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Посещаемость:
43127 из 49000 зрителей (88%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 21:55 (прямая)
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