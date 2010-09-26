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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Ганновер-96
Кайзерслаутерн - Ганновер-96: обзор матча 26 сентября 2010
Кайзерслаутерн
26.09.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ганновер-96
34'
М. Абделлауе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Ганновер-96
+1
Замена
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
Э. Погатец
Желтая карточка
Ф. Фромловиц
Замена
И. Мицански
️️️️
Л. Йессен
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
М. Форсселл
️️️️
М. Абделлауе
Замена
К. Вальх
️️️️
И. Билек
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Д. Я Конан
Замена
️️️️
О. Кирх
ГОЛ! 0:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
М. Шмидебах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
(К)
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софьен Шахед
ПЗ
13
Ларс Штиндль
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
4-4-2
21
Зиппель
18
Йессен
25
Амедик
20
Родней
23
Дик
16
Иличевич
8
Тифферт
20
Билек
21
Кирх
29
Лакич
27
Хоффер
4-4-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
2
Погатец
5
Хагги
19
Шульц
10
Штоппелькамп
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
11
Конан
25
Абделлауе
20
Билек
33
Вальх
33
Вальх
20
Билек
18
Йессен
19
Мицански
19
Мицански
18
Йессен
11
Конан
13
Штиндль
13
Штиндль
11
Конан
25
Абделлауе
18
Форсселл
18
Форсселл
25
Абделлауе
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Ганновер-96
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софьен Шахед
ПЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софьен Шахед
ПЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Кайзерслаутерн - Ганновер-96
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фритц Вальтер
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 19:25 (прямая)
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Кайзерслаутерн
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