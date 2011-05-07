Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Ганновер-96
Штутгарт - Ганновер-96: обзор матча 07 мая 2011
Штутгарт
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
58'
Т. Хайнал
61'
С. Оказаки
66'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Ганновер-96
Замена
М. Дельпьер
️️️️
С. Оказаки
Замена
П. Погребняк
️️️️
Какау
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
С. Черундоло
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
ГОЛ! 2:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Замена
А. Лала
️️️️
М. Шмидебах
ГОЛ! 2:0!
С. Оказаки
Пас отдал
Какау
ГОЛ! 1:0!
Т. Хайнал
Пас отдал
М. Харник
Желтая карточка
М. Харник
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
Х. Булахруз
11'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-3-3
26
Ульрайх
15
Бока
5
Нидермайер
35
Таски
23
Булахруз
15
Хайнал
28
Треш
8
Кузманович
30
Оказаки
18
Какау
22
Харник
4-3-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
5
Хагги
19
Шульц
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
25
Абделлауе
11
Конан
30
Оказаки
15
Дельпьер
15
Дельпьер
30
Оказаки
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
18
Какау
88
Погребняк
88
Погребняк
18
Какау
24
Шмидебах
68
Лала
68
Лала
24
Шмидебах
6
Черундоло
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
6
Черундоло
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
Остались в запасе
Штутгарт
Ганновер-96
22
Марк Циглер
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Штутгарт - Ганновер-96
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Ганновер-96
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+