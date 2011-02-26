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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Ганновер-96
Санкт-Паули - Ганновер-96: обзор матча 26 февраля 2011
Санкт-Паули
26.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Ганновер-96
89'
К. Шульц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Ганновер-96
Желтая карточка
Р. Цилер
Замена
А. Лала
️️️️
М. Шмидебах
Замена
М. Эггиманн
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 0:1!
К. Шульц
Пас отдал
С. Пинту
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
К. Рауш
Замена
Ф. Брунс
️️️️
М. Крузе
Желтая карточка
М. Шмидебах
Замена
М. Эбберс
️️️️
Ф. Бартельс
Замена
Д. Наки
️️️️
Ч. Таки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
62
Дениз Наки
ЛВ
12
Тимо Шульц
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Карлитуш
ЦФ
4-3-1-2
18
Кесслер
2
Фольц
26
Гюнеш
3
Самбрано
27
Калла
31
Бартельс
17
Болл
33
Леманн
10
Таки
18
Асамоа
10
Крузе
4-3-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
5
Хагги
19
Шульц
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
10
Таки
62
Наки
62
Наки
10
Таки
10
Крузе
8
Брунс
8
Брунс
10
Крузе
31
Бартельс
9
Эбберс
9
Эбберс
31
Бартельс
13
Шлаудрафф
5
Эггиманн
5
Эггиманн
13
Шлаудрафф
24
Шмидебах
68
Лала
68
Лала
24
Шмидебах
34
Рауш
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
34
Рауш
Остались в запасе
Санкт-Паули
Ганновер-96
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
7
Деннис Даубе
ЦП
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Санкт-Паули - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Миллернтор
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