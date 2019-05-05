Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даррон Гибсон - статистика

Завершил карьеру
25 октября 1987 (39), Дерри
#24 | Полузащитник
191 см | 79 кг
Ирландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
11
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
05.05.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
27.04.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
22.04.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Лидс
1 : 2
19.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
14.04.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Халл Сити
2 : 1
10.04.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
2 : 2
06.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
30.03.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
5 : 2
16.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
3 : 0
12.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
3 : 2
09.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
2 : 1
05.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
02.03.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
23.02.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
02.02.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
26.01.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
01.01.2019
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Суонси
2 : 2
29.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вест Бромвич
2 : 0
26.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
15.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
08.12.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 1
01.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
3 : 1
28.11.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.11.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 0
10.11.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
04.11.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
4 : 0
06.10.2018
Уиган Атлетик
1' - 56'
56'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
02.10.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Норвич Сити
1 : 0
29.09.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
86'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
21.09.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
18.09.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брентфорд
2 : 0
15.09.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
04.08.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 70'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+