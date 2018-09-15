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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Уиган Атлетик
Брентфорд - Уиган Атлетик: обзор матча 15 сентября 2018
Брентфорд
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
24'
Н. Мопе
63'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Уиган Атлетик
89'
Желтая карточка
Ш. Данкли
ГОЛ! 2:0!
Н. Мопе
63'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
59'
58'
Красная карточка
С. Морси
Желтая карточка
О. Уоткинс
50'
40'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
С. Бенрахма
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-3-4
25
Бентли
15
Конса
2
Мефам
3
Дальсгаард
4
МакЛед
16
МакИкран
14
Сойерс
11
Уоткинс
11
Мопе
10
Бенрахма
5
Барбе
4-4-1
28
Уолтон
4
Кипр
22
Данкли
6
Коннолли
33
Робинсон
8
Эванс
33
Джеймс
8
Морси
25
Пауэлл
9
Воган
Остались в запасе
Брентфорд
Уиган Атлетик
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Брентфорд - Уиган Атлетик
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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