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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Бирмингем Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 27 апреля 2019
Бирмингем Сити
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
2'
Л. Юткевич
45+3'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Желтая карточка
М. Робертс
71'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Э. Робинсон
31'
Желтая карточка
Ш. Данкли
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Г. Гарднер
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4-3-1-1
1
Камп
2
Колен
4
Робертс
24
Педерсен
45
Хардинг
16
Дэвис
20
Гарднер
34
Адамс
24
Хота
10
Юткевич
3-2-3-1
32
Джонс
4
Кипр
22
Данкли
33
Робинсон
14
Бирн
13
Ольссон
25
Пауэлл
24
Гибсон
8
Эванс
14
Гарнер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Уиган Атлетик
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
28
Кристиан Уолтон
ВР
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
28
Кристиан Уолтон
ВР
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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