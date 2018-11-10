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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Уиган Атлетик
Мидлсбро - Уиган Атлетик: обзор матча 10 ноября 2018
Мидлсбро
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
38'
Д. Хагилл (П)
44'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Уиган Атлетик
87'
Желтая карточка
Д. Воган
Желтая карточка
Э. Флинт
61'
60'
Желтая карточка
Н. Бирн
ГОЛ! 2:0!
Д. Хагилл
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Хагилл
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Ли Эванс
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-1-3-2
12
Рэндольф
23
Фрай
44
Флинт
32
Фрэнд
23
Батт
17
Бешич
16
Хаусон
7
Клэйтон
19
Даунинг
22
Брейтуэйт
9
Хагилл
4-5
28
Уолтон
14
Бирн
33
Берн
4
Кипр
33
Робинсон
8
Эванс
25
Пауэлл
24
Гибсон
33
Джеймс
18
Робертс
Остались в запасе
Мидлсбро
Уиган Атлетик
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Мидлсбро - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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