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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Уиган Атлетик
Норвич Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 29 сентября 2018
Норвич Сити
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
86'
М. Вранчич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Уиган Атлетик
86'
Желтая карточка
Д. Гибсон
86'
Желтая карточка
К. Уолтон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Вранчич
86'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
2-2-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
5
Клозе
6
Теттей
78
Ляйтнер
10
Кантвелл
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
3-4-1-1
28
Уолтон
33
Робинсон
4
Кипр
22
Данкли
8
Морси
25
Пауэлл
33
Джеймс
8
Эванс
24
Якобс
14
Гарнер
Остались в запасе
Норвич Сити
Уиган Атлетик
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Норвич Сити - Уиган Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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