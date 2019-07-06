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Сальваторе Боккетти
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01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
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Все новости
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
10
00:37
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«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
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00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
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00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
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00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
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8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
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23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
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«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
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Сальваторе Боккетти - статьи
Защитник
Имя
Сальваторе
Фамилия
Боккетти
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Неаполь
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
30 ноября 1986 (36 лет)
Рост
186
Вес
81
Статистика
Новости
Статьи
Посты
06.07.2019 17:35
Боккетти покинул «Спартак», а мы придумали нескучный тест. Пройдете?
Там про «тренеришку», Карпина, Широкова и других.
1
26.10.2018 00:10
«Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже
Несколько ужасных выводов.
44
13.05.2017 22:00
Лоськов снова сыграл за «Локомотив». Слуцкий все ближе к работе в АПЛ. Дайджест событий дня
Чтобы уволить Грасию, «Рубину» нужно потратить 10 млн евро. «Уотфорд» готов поменять Маццарри на Слуцкого. Лоськов сыграл 12 минут против «Оренбурга». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
3
17.01.2017 21:00
Луис Адриано отказался от китайских денег ради «Спартака». Гвардиоле нужны Санчес и Обамеянг. Дайджест событий дня
Новый логотип «Ювентуса» не понравился его болельщикам. Луис Адриано имел предложение из Китая, но перешел в «Спартак». В «Челси» рассказали, что не ждут Слуцкого. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
3
10.01.2017 15:00
Как бесплатно собрать крутую команду в РФПЛ на следующий сезон
Мы собрали очень солидный состав из игроков РФПЛ, за которых не нужно будет платить летом – все они станут свободными агентами в июне 2017-го. Найдите деньги на зарплаты и подъемные, а затем штурмуйте призовые места с этими парнями.
13
07.12.2016 21:45
«Вест Хэм» интересуется Дзагоевым. «Крестовский» сдадут 26 декабря. Дайджест событий дня
«Зенит» хочет купить Боккетти, но Жиркова в «Спартак». Вслед за Слуцким из ЦСКА хотят уйти его помощники. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
29.11.2016 21:20
Разбился самолет с командой «Шапекоэнсе». Слуцкий близок к уходу из ЦСКА. Дайджест событий дня
Кононов может возглавить «Анжи». «Локомотив» хочет поменять Семина на Бердыева. «Спартак» и Боккетти снова не договорились. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
26.11.2016 12:00
«Если проиграл, но выдержал удар, то стал сильнее». Без кого «Спартак» точно не станет чемпионом
Сальваторе Боккетти настолько наглый, что дважды отказывал «Зениту». «Бомбардир» рассказывает о невероятном приключении итальянца в России.
3
10.11.2016 21:30
Мяч Кубка конфедераций получил странное название. Россия проиграла Катару. Дайджест событий дня
«Спартак» хочет понизить зарплату Боккетти. Тарасов со скандалом угодил в ДТП. Уткин может вернуться на «Матч ТВ». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
25.05.2016 18:30
Выбери лучшего игрока РФПЛ-2015/16. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Долгожданный вопрос от «Бомбардира», в котором вы не сможете избавиться от клубных пристрастий. Но мы призываем голосовать честно! Итак, кто же он – лучший футболист российского чемпионата в прошедшем сезоне?
36
25.05.2016 17:15
Наши круче итальянок. Русская жена Сальваторе Боккетти
«В России самые красивые женщины в мире», – прописная истина от итальянца Сальваторе Боккетти. Футболист сделал правильный выбор, и «Бомбардир» показывает – почему.
15
16.05.2016 20:55
«Ростов» завоевал путевку в Лигу чемпионов, «Спартак» и «Зенит» сыграют в Лиге Европы. Ключевые события 29-го тура РФПЛ
Два пенальти и множество карточек в Петербурге. «Анжи» выбрался из зоны вылета. «Амкар» сохранил место в РФПЛ. «Бомбардир» показывает все голы 29-го тура РФПЛ.
14
26.04.2016 12:30
Боккетти, Маурисио и Оланаре – в антисборной 25 тура
13-я по надежности оборона «Спартака», вечный Комбаров, разочаровавший скаутов «Ромы» Зинченко и проигравший дуэль Березуцкому Оланаре – в антисборной 25 тура от «Бомбардира».
3
24.04.2016 19:35
«Ростов» громит «Зенит», ЦСКА обыграл «Динамо». Ключевые моменты 25-го тура РФПЛ
Стартует новый тур российского чемпионата! «Ростов» сыграет с «Зенитом», ЦСКА и «Динамо» сразятся в московском дерби, а «Бомбардир» отследит за всеми матчами и покажет ключевые моменты 25-го тура РФПЛ.
15
24.12.2015 00:10
Данни уйдет из «Зенита». Моуринью может вернуться в «Реал». Дайджест событий дня
Халк признан футболистом года в России. Боккетти не хочет продлевать контракт со «Спартаком». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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