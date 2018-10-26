«Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже

Несколько ужасных выводов.

«Рейнджерс» и «Спартак» сыграли по нулям. Ниже – главные факты об игре.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 октября 2018 г.

1. Рианчо продолжил тенденцию по развитию молодых игроков. Максименко, Рассказов, Игнатов и Ломовицкий появились в основном составе. Особое внимание на Ломовицкого, которого заменили уже в перерыве. Он показал всего 63% точности передач, один раз успешно обыграл соперника и совершил три отбора. Ломовицкий не предпринял ни одной попытки удара и всего 21 раз коснулся мяча.

2. Ужасные для «Спартака» итоги первого тайма. Opta не насчитала ни одного удара по воротам «Рейнджерс». Еще хуже то, что игроки «Спартака» в стартовые 45 минут ни разу не приняли мяч в штрафной площади соперника. Да, против них были гостевой статус матча и шотландские трибуны, но для команды такого уровня все вышло совсем плохо. Во втором тайме болельщики «Спартака» радовались хотя бы каким-то атакующим попыткам, а их все равно было мало.

3. «Спартак» отдал сопернику территорию и мяч. Игроки «Рейнджерс» больше били по воротам (11-4), владели мячом (59%-41%) и точнее пасовали (76%-64%). Зато «Спартак» превзошел соперника по отборам, что позволило хотя бы удержать ничью. В домашнем матче «Рейнджерс» поддерживали 49 тысяч болельщиков, которые увидели привлекательную игру команды Джеррарда. Но на табло так и остались нули.

4. Самый активный игрок матча – Морелос. Нападающий «Рейнджерс» нанес четыре удара, получил желтую карточку за толчки в штрафной «Спартака» и был очень заметен впереди. Интересно, что в составе москвичей нет ни одного игрока, который нанес больше одного удара в сторону ворот.

5. Боккетти провел матч, который прочно и безоговорочно закрепит его в основе. Игра итальянского защитника была сверхнадежной: семь отборов, три выигранных верховых единоборства и 87% точности передач. Сальваторе страховал Джикию и справлялся с напором Морелоса. «Спартак» устоял, хотя провалился и мог пропустить перед финальным свистком. Игроки «Рейнджерс» простили.

6. Что-то изменилось? Если только в худшую сторону. Раньше у «Спартака» были моменты, но не было голов с игры. В этом матче не было даже моментов, хотя класс у команд сильно разный. Получившие шанс Попов и Ханни вообще ничего не показали, поэтому снова сядут на скамейку. В РПЛ «Спартак» предстанет другим и, возможно, уже с официально новым главным тренером.

7. После трех матчей Лиги Европы «Спартак» занимает последнее место в группе. У команды только два набранных очка и три забитых мяча. Отставание от лидирующих «Рейнджерс» и «Вильярреала» уже три балла. Такое тяжело нормально отыграть даже одной победой, поэтому еврокубковая весна от «Спартака» отдаляется уже сейчас.

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