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    «Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже


    3.5
    Голосов: 14
    26.10.2018 00:10
    Несколько ужасных выводов.

    «Рейнджерс» и «Спартак» сыграли по нулям. Ниже – главные факты об игре.

    1. Рианчо продолжил тенденцию по развитию молодых игроков. Максименко, Рассказов, Игнатов и Ломовицкий появились в основном составе. Особое внимание на Ломовицкого, которого заменили уже в перерыве. Он показал всего 63% точности передач, один раз успешно обыграл соперника и совершил три отбора. Ломовицкий не предпринял ни одной попытки удара и всего 21 раз коснулся мяча.

    2. Ужасные для «Спартака» итоги первого тайма. Opta не насчитала ни одного удара по воротам «Рейнджерс». Еще хуже то, что игроки «Спартака» в стартовые 45 минут ни разу не приняли мяч в штрафной площади соперника. Да, против них были гостевой статус матча и шотландские трибуны, но для команды такого уровня все вышло совсем плохо. Во втором тайме болельщики «Спартака» радовались хотя бы каким-то атакующим попыткам, а их все равно было мало.

    3. «Спартак» отдал сопернику территорию и мяч. Игроки «Рейнджерс» больше били по воротам (11-4), владели мячом (59%-41%) и точнее пасовали (76%-64%). Зато «Спартак» превзошел соперника по отборам, что позволило хотя бы удержать ничью. В домашнем матче «Рейнджерс» поддерживали 49 тысяч болельщиков, которые увидели привлекательную игру команды Джеррарда. Но на табло так и остались нули.

    4. Самый активный игрок матча – Морелос. Нападающий «Рейнджерс» нанес четыре удара, получил желтую карточку за толчки в штрафной «Спартака» и был очень заметен впереди. Интересно, что в составе москвичей нет ни одного игрока, который нанес больше одного удара в сторону ворот.

    5. Боккетти провел матч, который прочно и безоговорочно закрепит его в основе. Игра итальянского защитника была сверхнадежной: семь отборов, три выигранных верховых единоборства и 87% точности передач. Сальваторе страховал Джикию и справлялся с напором Морелоса. «Спартак» устоял, хотя провалился и мог пропустить перед финальным свистком. Игроки «Рейнджерс» простили.

    6. Что-то изменилось? Если только в худшую сторону. Раньше у «Спартака» были моменты, но не было голов с игры. В этом матче не было даже моментов, хотя класс у команд сильно разный. Получившие шанс Попов и Ханни вообще ничего не показали, поэтому снова сядут на скамейку. В РПЛ «Спартак» предстанет другим и, возможно, уже с официально новым главным тренером.

    7. После трех матчей Лиги Европы «Спартак» занимает последнее место в группе. У команды только два набранных очка и три забитых мяча. Отставание от лидирующих «Рейнджерс» и «Вильярреала» уже три балла. Такое тяжело нормально отыграть даже одной победой, поэтому еврокубковая весна от «Спартака» отдаляется уже сейчас.

    12 самых важных вопросов к «Спартаку»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 14
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +5

      за Спартак М 28 октября 2018, 15:30

      Сразу , в один момент от влияния бездарного тренера невозможно избавиться. Если С рубином выйдет состав , что заканчивал с рейнжерс, мы победим. Попов вместо Игнатова однозначно Ханни вместо Ломовицкого . Ерёменко в основе. Рианчо понимает...Надеюсь.

      0
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 28 октября 2018, 13:25

      Спартак сыграл очень достойно с рейнджерами по сравнению с предедущими матчами и отставка карреры давно уже напрашивалась.

      2
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      Рейтинг: +20

      AndyMan 28 октября 2018, 10:44

      Последние дни складывается впечатление, что у аффтаров, борзо пишущих о "Спартаке", жестокая диарея, а они ещё пургену себе в кофе подсыпают: - Писать, писать! Скорее, скорее, пока ситуация не прояснилась!
      Рианчо вывел команду на матч на четвёртый день после отставки Карреры! Именно: вывел! И это всё, что он мог сделать! Да матч Лиги Европы, да на чужом поле! Хорошо ещё, что "Рейнджерс", а не ..."Ливерпуль"! Ну, вышли. Ну, сыграли, как могли. Не рассыпались, взяли в гостях очко, и то хорошо в данной ситуации. Какая тут может быть "аналитика", какие"ужасные выводы"?! Аффтары, примите лоперамида, подождите назначения нового главного тренера, дайте ему хотя бы пару недель, тогда и анализируйте. Если будет, что анализировать...

      0
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      Рейтинг: +41

      Gugenott 28 октября 2018, 09:56

      Все дело не в хозяине и не в тренере. Просто ушел Промес. Вот оказывается на ком все держалось.

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 27 октября 2018, 16:10

      Рейнджерс играл активнее они же дома . Спартак достойно. На данный футбольный матч команды одного уровня. Результат 2 игры зависит от того сможет-ли Спартак играть активнее гостей. Будем надеяться.

      1
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      Рейтинг: +7402

      Старикан 27 октября 2018, 10:58

      Неужели эта молодёжь- это лучшее, что есть в Спартаке? Ну не верю!

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 26 октября 2018, 23:39

      Нормально сыграли ребята! Боролись!) Отстояли ничью, очко в копилку и т.д. и т.п. Верю в светлое будущее команды!!!)

      1
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      Рейтинг: +1712

      Sviro 26 октября 2018, 15:26

      Рейнджерс - не самая сильная команда. Посмотрим дальше что будет.

      2
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 26 октября 2018, 11:26

      Точность передач оставляла желать лучшего, как и взаимопонимание, ... насчитал порядка 5-7 абсолюно не вынужденых потерь и это только второй тайм смотрел.... прием мяча тоже ужасный, в один моментпоказалось может поле полное г.... В общем в любом случае надо что то менять и скорее... На такой Спартак смотреть не хочется.... Верю в лучшее.... Вперед Спартак

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 26 октября 2018, 10:55

      Игра была равна. Играли два...

      5
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