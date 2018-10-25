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    12 самых важных вопросов к «Спартаку»


    3.7
    Голосов: 10
    25.10.2018 14:35
    Берем интервью у целого клуба.

    Уход Карреры означает новый курс?

    Массимо развивал молодых игроков и открыл для «Спартака» Максименко, Рассказова, Игнатова и Ломовицкого. Каррера обучил «Спартак» забивать со стандартов и заставил Зе Луиша вспомнить о голах. Все это исчезнет и будут новые характеристики работы? Терять молодежь и такие достоинства игры как-то не хочется, но и что-то новое «Спартаку» сейчас необходимо.

    Почему с тренером-чемпионом так плохо попрощались?

    Главная претензия – в официальном заявлении нет даже фотографии Карреры.

    Кононов – тот самый?

    Чередование россиян и иностранцев в роли тренеров «Спартака» продолжается. Со всеми недостатками и достоинствами Кононов, конечно, качественный тренер. Но так ли он подходит именно «Спартаку»?

    «Спартак» научится играть без Промеса?

    Ушел Квинси – пропали голы с игры. Понятно, что для футбола «Спартака» потеря реактивного и высококлассного лидера стала большой проблемой. Но игра с «Арсеналом» показала прогресс через появление в составе Еременко. Теперь «Спартак» созидает гораздо лучше, но дальше пока сомнительная пропасть.

    Болельщики хотя бы раз поддержат Федуна?

    Свеженькое.

    Когда ждать нового тренера-иностранца?

    Обычно у них ничего не получается, но Каррера изменил систему.

    Что делать с Глушаковым?

    Против Дениса почти все: фанаты, бывший главный тренер и обстоятельства. Каррера пообещал унести все проблемы в Италию и ничего не раскрывать, но с остальными все намного хуже. Сам Глушаков намерен обсудить вопросы на личной встрече с болельщиками, а вот вернуться и легко встроиться в игру «Спартака» так легко не получится. Денис перестал быть примером и лицом «Спартака», да и самому клубу сильно испортил репутацию поведением и публичными конфликтами.

    Легенды «Спартака» когда-нибудь остановятся?

    Романцев считает, что назначение Карреры – ошибка. Гаврилов говорит странные шутки на несколько минут, а потом их тиражирует вся Россия. Все причастные к «Спартаку» будто живут в собственном мире, где все совершенно в других красках.

    Луис Адриано взбодрится?

    Неплохой сезон был лишь вспышкой. Сейчас Адриано вообще не может забить, а из достижений – глупое удаление в Лиге чемпионов.

    Травмы центральных защитников – проклятие?

    Об этом говорил еще Каррера.

    Скандалы перестанут обсуждать все?

    Журналисты постоянно публикуют инсайды, а внутренняя грязь выносится к болельщикам. «Спартак», нам всем это уже надоело!

    «Спартак» – чемпион?

    Ждем еще 16 лет?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +41

      Gugenott 28 октября 2018, 10:06

      Лукойл оставить, хозяина поменять.

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 25 октября 2018, 21:54

      Чехарда конечно хорошая игра но в футболе по моему злоупотреблять ей не стоит

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 25 октября 2018, 21:06

      в этом сезоне точно не чего хорошего Спартак не ждёт.не вериться мне,что с приходом Кононова сразу всё измениться.

      2
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      Рейтинг: +10753

      ivany4 25 октября 2018, 20:20

      Во всех эти вопросах и ответах есть верно подмеченное наблюдение: Все причастные к «Спартаку» будто живут в собственном мире, где все совершенно в других красках.
      А ведь все давно уже шагнуло вперед, в том числе и футбол. И когда наши легенды и звезды говорят: а вот мы, а вот у нас, да в наше время за такое... Все было, но время другое. И если сегодня мерить вчерашними критериями, или опираться на бывших "лидеров", то далеко не уедем. Такие смены тренеров, как в Спартаке, не поддаются объяснениям.

      1
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 25 октября 2018, 19:08

      В этом сезоне ни надо ждать супер побед...

      4
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      Рейтинг: +4206

      raritet 25 октября 2018, 17:38

      Да вот такие вопросы у половины клубов и что дальше. Во-первых не всегда хорошие команды становятся чемпионом своей страны, во-вторых, если они и чемпионы своей страны-это не навсегда. Для этого игра и создана.

      0
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 25 октября 2018, 17:20

      Хуже, когда этих вопросов вообще нет.....

      2
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