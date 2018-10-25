12 самых важных вопросов к «Спартаку»

Берем интервью у целого клуба.

Уход Карреры означает новый курс?

Массимо развивал молодых игроков и открыл для «Спартака» Максименко, Рассказова, Игнатова и Ломовицкого. Каррера обучил «Спартак» забивать со стандартов и заставил Зе Луиша вспомнить о голах. Все это исчезнет и будут новые характеристики работы? Терять молодежь и такие достоинства игры как-то не хочется, но и что-то новое «Спартаку» сейчас необходимо.

Почему с тренером-чемпионом так плохо попрощались?

Главная претензия – в официальном заявлении нет даже фотографии Карреры.

Кононов – тот самый?

Чередование россиян и иностранцев в роли тренеров «Спартака» продолжается. Со всеми недостатками и достоинствами Кононов, конечно, качественный тренер. Но так ли он подходит именно «Спартаку»?

«Спартак» научится играть без Промеса?

Ушел Квинси – пропали голы с игры. Понятно, что для футбола «Спартака» потеря реактивного и высококлассного лидера стала большой проблемой. Но игра с «Арсеналом» показала прогресс через появление в составе Еременко. Теперь «Спартак» созидает гораздо лучше, но дальше пока сомнительная пропасть.

Болельщики хотя бы раз поддержат Федуна?

Свеженькое.

twit text — Фратрия (@fratria) 23 октября 2018 г.

Когда ждать нового тренера-иностранца?

Обычно у них ничего не получается, но Каррера изменил систему.

twit text — Бомбардир(@bombardir_ru)22 октября 2018 г.

Что делать с Глушаковым?

Против Дениса почти все: фанаты, бывший главный тренер и обстоятельства. Каррера пообещал унести все проблемы в Италию и ничего не раскрывать, но с остальными все намного хуже. Сам Глушаков намерен обсудить вопросы на личной встрече с болельщиками, а вот вернуться и легко встроиться в игру «Спартака» так легко не получится. Денис перестал быть примером и лицом «Спартака», да и самому клубу сильно испортил репутацию поведением и публичными конфликтами.

Легенды «Спартака» когда-нибудь остановятся?

Романцев считает, что назначение Карреры – ошибка. Гаврилов говорит странные шутки на несколько минут, а потом их тиражирует вся Россия. Все причастные к «Спартаку» будто живут в собственном мире, где все совершенно в других красках.

Луис Адриано взбодрится?

Неплохой сезон был лишь вспышкой. Сейчас Адриано вообще не может забить, а из достижений – глупое удаление в Лиге чемпионов.

Травмы центральных защитников – проклятие?

Об этом говорил еще Каррера.

Скандалы перестанут обсуждать все?

Журналисты постоянно публикуют инсайды, а внутренняя грязь выносится к болельщикам. «Спартак», нам всем это уже надоело!

«Спартак» – чемпион?

Ждем еще 16 лет?

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