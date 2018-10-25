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    Какой вы футболист?

    Романцев: «Назначение Карреры – ошибка. Чемпионство «Спартака – это заслуга Аленичева»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые выиграли золотые медали исключительно благодаря Дмитрию Аленичеву, который был уволен из клуба в начале чемпионского сезона.

    Россиянин покинул красно-белых в августе 2016 года, после чего команду возглавил его помощник на тот момент Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста москвичи выиграли РПЛ.

    «И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону. Ведь то, как «Спартак» провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило – сделал он это на самом высоком уровне.

    А главная заслуга Карреры, за что я его уважаю, состояла в том, что итальянец ничего не испортил. У врачей есть такая профессиональная поговорка – главное не навредить! И это тот самый случай», – сказал Романцев.

    «Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2018 12:39
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 13:58

      При все уважении к Олегу Ивановичу ,надо сказать что здесь он не прав и скорей всего выполняет заказ сверху.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 26 октября 2018, 11:19

      Никто Аленичева не сливал. Он сам себя слил. Своей трусостью. Когда в домашнем матче с киприотами 10 защитников выпустил. Это, мало того, что трусость, так еще и глупость.
      И не надо Романцева возвеличивать. В совершенно тепличных условиях, когда весь росфутбол = Спартаку, Романцев не взял ни одного титула в Европе. Луческу взял титулы, Газзаев, Адвокаат. Романцев не выиграл ничего. Т.е., полный ноль. Даже ни в одном еврокубке до финала не дошел.

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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 26 октября 2018, 10:01

      Максимально распространяйте это интервью (по ссылке ниже) может , что-то да изменится в нашем любимом клубе.

      https://m.sports.ru/tribuna/blogs/richnutro/2222998.html?fbclid=IwAR2kJ0rAgk2JOWwi0aLA36arxO9CmkDB1DLnK8DJbglheEANRSFoa2KwVkk

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 26 октября 2018, 00:16

      Олег Иванович..уважаю Вас...нооо при Алене была самая дерьмовая игра.. не было не эмоций не игры.. так ,что не надо,как будто мы не видели игры при нём...При Карпе да.. был полный контроль игры до сих пор вспоминаю эти игры.. как и Ваши...но никак не Аленя...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 25 октября 2018, 21:21

      Уровень Аленичева показывает выступление Енисея в РФПЛ.

      5
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      Рейтинг: +412

      Eds 25 октября 2018, 21:02

      Какая причина была менять Аленичева? Плохие результаты старта чемпионата... И дальше с ним тоже самое было бы... Романцев совершенно не прав... Если бы Аленичев остался тренером в Спартаке, то медалей не видать было, как своих ушей... С Каррерой пришла дисциплина и ответственность тренера за результат. Он в отличие от Аленичева на судей не пенял... Если сыграли неудачно, то брал вину на себя, а если побеждали, то побеждала команда...

      5
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      Рейтинг: +18

      makmaz 25 октября 2018, 20:42

      Кстати ОИР уважаю, но не гоже!!!

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 25 октября 2018, 20:40

      Я не понимаю что за завидки? Стоило Каррере взять чемпионство, как все сразу заговорили что это чемпионство Аленичева

      2
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      Рейтинг: +18

      makmaz 25 октября 2018, 20:40

      Романцев, что ты несешь? Заслуга Аленичева это от АЕКа 0-1, Каррера мужик, сплотил коллектив, может он не великий стратег, но чемпионство за 17 лет чисто его заслуга ну и ребят конечно!!! Не спорю, Спартак закис с ним в этом году, и Каррера не смог переломить ситуацию, но не надо Ля Ля! Что то ОИР, молчал когда Глушаков на Гладиаторе прыгал!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 октября 2018, 19:49

      А чего же ты 2 года молчал?

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