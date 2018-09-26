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    Каррера: «У нас проклятие центральных защитников»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму защитника Марко Петковича в матче 1/16 финала Кубка России против «Черноморца» (1:0).

    «У Петковича, кажется, ничего серьезного. Что-то с коленом.

    У нас проклятие центральных защитников. Кто играет в центре обороны, должен быть внимателен. Дело не в физической подготовке.

    Джано еще не готов играть 90 минут, возможно, он будет получать практику в дубле, чтобы скорее набрать форму», – сказал Каррера.

    В 1/8 финала «Спартак» сыграет с «Анжи», матч пройдет 31 октября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.09.2018 22:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 сентября 2018, 10:33

      Конечно Петкович не большая потеря ,однако здоровья ему.

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 27 сентября 2018, 09:44

      Проклятье, не проклятье, но в защите пока более менее нормальную игру наладили, за что огромное спасибо тренерскому штабу. А вот с нападением в Спартаке наоборот какой то спад. Надеюсь, только временный.

      3
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      ...
      Рейтинг: +201

      ajoq > oyabun 27 сентября 2018, 11:55

      Согласен. Раньше пожар был в обороне постоянно, без валидола смотреть было сложно. При этом забивали исправно.

      Сейчас же в защите надежней стало, уже не екает сердечко при каждой подаче в штрафную. Но вот с реализацией, да и даже с созданием моментов - беда. Что б делали без Фернандо с его девятками? Вот тебе и уход Промеса. Раньше он в одиночку тащил тягучие матчи, на индивидуалке мог вытащить 3 очка.

      Ханни нужно место свое найти, Роше форму набирать да и молодняку получать практику. Сыграются, надеюсь.

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > ajoq 27 сентября 2018, 12:52

      Верно все говоришь. Насчет Ханни, мне кажется, с ним всё будет в итоге хорошо. А вот насчет Роши - сомневаюсь. Шансы ему давали немалые себя проявить, но не убедил. Какая то небразильская у него техника обработки мяча..Надежда на наших молодых.

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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 27 сентября 2018, 08:48

      Проклятие походу уже в ГОЛОВАХ!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 сентября 2018, 08:17

      проклятье селекции я бы сказал

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 сентября 2018, 07:45

      И на нападении то же проклятье, Массимо!!!!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 27 сентября 2018, 03:07

      Действительно прямо проклятье какое то.
      Кутепов, Жиго Петкович .........

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 27 сентября 2018, 00:59

      Эх, а так хорошо начинался этот чемпионат... А потом понеслось, травма на травме. Пауза в чемпионате и одно расстройство за другим

      5
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      Рейтинг: +161

      gandyv 26 сентября 2018, 23:39

      1 игра - 1 травма. )))

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 сентября 2018, 22:56

      У вас травмы, а у нас в Локо они просто не играют.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Антибиотик 27 сентября 2018, 08:17

      ну у нас тоже, знаешь, не айс

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