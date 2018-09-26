Каррера: «У нас проклятие центральных защитников»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму защитника Марко Петковича в матче 1/16 финала Кубка России против «Черноморца» (1:0).

«У Петковича, кажется, ничего серьезного. Что-то с коленом.

У нас проклятие центральных защитников. Кто играет в центре обороны, должен быть внимателен. Дело не в физической подготовке.

Джано еще не готов играть 90 минут, возможно, он будет получать практику в дубле, чтобы скорее набрать форму», – сказал Каррера.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с «Анжи», матч пройдет 31 октября.